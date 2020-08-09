Старт "Днепра" в ЛЧ и возрождение "Сокола": главные спортивные новости

Друзья, сегодня поговорим не о футболе, а о еще двух популярных видах спорта в нашей стране — баскетболе и хоккее.

Как информировал OBOZREVATEL, состоялась жеребьевка квалификационного этапа баскетбольной Лиги чемпионов. Как вы знаете, из-за карантина чемпионат Украины был остановлен, а чемпионом страны сезона-2019/2020 был признан "Днепр" из одноименного города.

Этот клуб и получил право сыграть в отборочном раунде Лиги чемпионов с клубом из Нидерландов — "Гронингеном". Два матча запланированы на 15 и 18 сентября. Если "Днепр" по результатам двухматчевого противостояния преодолеет стартовый барьер, то на следующем этапе соперником днепрян станет победитель пары "Ираклис" (Греция) - "Керавнос" (Кипр). Эти поединки запланированы на 22 и 25 сентября. Хотелось бы увидеть украинский клуб в основном раунде Лиги чемпионов. Но, как видим, путь туда тернист...

Полноценную подготовку к сезону "Днепр" начнет в конце августа, как и другие украинские клубы. Таково решение ФБУ. Финал четырех розыгрыша Кубка Украины сезона-2019/2020 запланирован на 3-4 сентября, а затем стартует чемпионат Украины-2020/2021.

"Сокол" расправит крылья?

В начале этого года лучшие хоккейные отечественные команды успели завершить регулярный чемпионат и начать стыковые баталии. В стартовом раунде плей-офф херсонский "Днепр" легко справился с харьковским "Динамо" (8:1, 12:0), а "Белый Барс" из Белой Церкви в трех напряженных матчах одолел столичных "Ледяных Волков" (4:2, 2:4, 5:4 ОТ). После этого пришел коронавирус, так что полуфиналы и финал сезона пришлось отложить.

Наши клубы уже приступили к тренировкам, и вскоре их ожидают полуфинальные схватки сезона-2019/2020, которые продлятся до четырех побед. Игры "Кременчуг" — "Белый Барс" состоятся 1, 2, 5 и 6 сентября, а если серия быстро не завершится, то есть дополнительные даты — 8, 10 и 12 сентября. График противостояния "Донбасс" — "Днепр" выглядит следующим образом: 2, 3, 6, 7 и 9, 11, 13 сентября. Затем состоится финальная дуэль (тоже до четырех побед), которая завершится не позже 27 сентября, а если упорных противостояний не будет, то и вовсе удастся поставить точку в районе 20 сентября.

В последний же день сентября планируется старт нового чемпионата-2020/2021 с участием "Белого Барса", "Динамо", "Днепра", "Донбасса", "Кременчуга", "Ледяных Волков". Украинская хоккейная лига надеется на расширение участников чемпионата страны — в частности, готовится к дебюту в нем киевский "Сокол". Хочется надеяться, что столичный клуб наконец расправит крылья. Также возможно появление хоккейных клубов и в других городах страны.

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