Стало известно о решении по зрителям на баскетбольных матчах в Украине

Михаил Морозов Баскетбол 16:37, 15.10.2020 Обновлено: 16:49, 15.10.2020

В связи с решением Кабинета министров Украины о продолжении карантина в стране до 31 декабря 2020 года баскетбольные матчи будут проходить без зрителей.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), это повлияло на допустимое количество человек, которые могут присутствовать на массовых, в том числе и спортивных, мероприятиях:

  • в "зеленой" зоне – не более 50 человек;

  • в "желтой" – не более 30;

  • в "оранжевой" – не более 20.

Таким образом, до конца 2020 года баскетбольные матчи всех профессиональных мужских и женских лиг Украины будут проходить без болельщиков на трибунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент ФБУ Михаил Бродский призвал игроков и клубы ответственно отнестись к противоэпидемическим правилам.

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