Стало известно, кто из легионеров поможет Украине в отборе на Евробаскет-2021

Менеджер сборной Украины по баскетболу Андрей Лебедев рассказал, какие баскетболисты смогут помочь нашей команде в отборочных матчах к Евробаскету-2021.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), центровые Вячеслав Кравцов и Владимир Герун выразили желание и готовы приехать в сборную Украины. Что касается форварда Александра Липового, то все зависит от его здоровья и физической готовности. Наш баскетболист пропустил несколько матчей чемпионата Греции из-за повреждения.

Андрей Лебедев XSport.ua

Стоит отметить, что защитник Александр Мишула, напротив, не присоединится к национальной команде, поскольку во втором турецком дивизионе нет паузы во время отборочных поединков, а с тренером договориться не удалось. По поводу центрового Андрея Пустового, выступающего за "Барселону", еще идут переговоры.

Напомним, что на турнире Украина сыграет на выезде против Австрии 20 февраля и домашний матч в Запорожье против Венгрии 23 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша национальная команда объявила расширенный состав на отборочные матчи к Евробаскету-2021.

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