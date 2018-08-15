Стали известны даты матчей за Суперкубок Украины по баскетболу

Битва за первый в истории Украины баскетбольный Суперкубок Украины между "Черкаськими Мавпами и "Днепром" начнется 23 сентября. Повторный поединок команды проведут 30 сентября.

Какая из команд будет первой принимать соперника на своей площадке, станет известно 17 августа после жеребьевки, информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Прямую трансляцию жеребьевки Суперкубка Украины болельщики смогут увидеть на сайте ФБУ, начало трансляции в 13:55.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" одержал историческую победу в чемпионате Украины по баскетболу.