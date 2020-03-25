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25 марта • обновлено в 11:28
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Стал известен результат теста украинца Михайлюка на коронавирус

2.2т
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Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк заявил, что результат его теста на коронавирус оказался отрицательным.

"Тест пришлось немного подождать, по телефону набрал врач команды, сказал, что все окей – тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, которые сдавали тест, не был выявлен вирус. Сейчас пытаемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем. Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу вечером на пробежки", – цитирует слова воспитанника школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

ФБУ

Эту процедуру прошли все игроки команды после того, как заболевание было выявлено у его партнера Кристиана Вуда. "Детройт" был вынужден в полном составе уйти на карантин и дожидаться результатов теста.

Напомним, что за несколько дней до приостановки сезона в НБА команда Михайлюка встречалась с "Ютой", баскетболисты которой и стали первыми инфицированными игроками в лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заразившийся коронавирусом игрок НБА Руди Гобер до этого насмехался над болезнью, считая всемирную обеспокоенность из-за эпидемии необоснованной.

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Темы
Коронавирус НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пистонс
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