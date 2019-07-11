США – Украина: смотреть онлайн баскетбольный финал Универсиады-2019

Сборная Украины по баскетболу в четверг, 11 июля, поборется за "золото" Универсиады-2019, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе.

Соперниками подопечных Виталия Степановского станут законодатели моды в этом виде спорта – американцы. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча США – Украина. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Сборная Украины Facebook Алексея Коновалова

ГДЕ СМОТРЕТЬ США – УКРАИНА

Поддержать желто-синюю команду можно будет у экранов телевизоров и электронных девайсов.

Кроме нашего сайта прямую трансляцию из Неаполя проведут телеканал XSPORT и российский вещатель "Матч! Игра".

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ПРОГНОЗ НА США – УКРАИНА

Фаворитом финального матча баскетбольного турнира Универсиады-2019 считается сборная США. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,55.

А показатели на успех украинской команды достигают уровня 2,30.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Вячеслав Петров, Михаил Горобченко (оба – "Киев-Баскет"), Сергей Павлов, Илья Сидоров, Кирилл Марченко, Артем Ковалев, Александр Антипов (все – "Химик"), Юрий Кондраков, Андрей Мироненко (оба – "Запорожье"), Виталий Зотов, Сергей Приймак (оба – "Николаев"), Иван Ткаченко ("Черкаськи Мавпы").

США: Аль-Амир Дэйвс, Чейз Хантер, Николас Онор, Хантер Тайсон, Керран Скотт, Паркер Фокс, Грегори Хеменвей, Тевин Мак, Джон Ньюман III, Хавон Мур, Аамир Симмс, Ричард Джеймсон III (все – "Клемсон Тайгерс").

Украина – США кадр из видео

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды уже встречались друг с другом на групповом этапе. Тогда наши ребята в невероятно драматичном и эмоциональном матче уступили соперникам в одно очко 57:58.

Украина – США – 57:58 (16:18, 18:18, 6:15, 17:7)

Украина: Павлов (16 + 13 подборов), Петров (12 + 4 подбора), Марченко (9), Горобченко (7), Вадим Прокопенко (5), Кондраков (3 + 3 подбора), Ткаченко (0 + 4 подбора), Ковалев (3 + 9 подборов), Сидоров (2), Зотов, Мироненко.

США: Ньюман (18 + 5 подборов), Тайсон (15 + 6 подборов), Онор (7 + 4 передачи).

ПУТЬ К ФИНАЛУ

Как сообщал OBOZREVATEL, легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала для Украины первое "золото" Универсиады-2019.

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