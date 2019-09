США сенсационно проиграли 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу

Главный претендент на победу на чемпионате мира по баскетболу-2019 и действующий победитель мундиаля команда США сенсационно не смогла пробиться в полуфинал турнира в Китае.

"Звездно-полосатые" под руководством Грега Поповича не справилась с ожесточенным сопротивлением сборной Франции и стали соавторами самой главной сенсации турнира, уступив – 79:89.

.@FRABasketball 🇫🇷 defeat @usabasketball 🇺🇸 with an 89-79 victory to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! 🎉 #FRAUSA pic.twitter.com/mSoQYOKPih