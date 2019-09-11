США сенсационно проиграли 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу

Главный претендент на победу на чемпионате мира по баскетболу-2019 и действующий победитель мундиаля команда США сенсационно не смогла пробиться в полуфинал турнира в Китае.
"Звездно-полосатые" под руководством Грега Поповича не справилась с ожесточенным сопротивлением сборной Франции и стали соавторами самой главной сенсации турнира, уступив – 79:89.
.@FRABasketball 🇫🇷 defeat @usabasketball 🇺🇸 with an 89-79 victory to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! 🎉 #FRAUSA pic.twitter.com/mSoQYOKPih— Basketball World Cup (@FIBAWC) 11 сентября 2019 г.
США – Франция
США – Франция
Команды ровно начали игру, по очереди ведя в счете. Европейцы очень хладнокровно защищались и при этом удачно атаковали кольцо соперника. Перед большим перерывом французы ушли в отрыв на восемь очков.
США – Франция
США – Франция
Американцы бросились в атаку и сумели выйти вперед, а в решающей четверти разыгралась настоящая драма. Команда Поповича сначала вырвалась вперед на семь пунктов, однако растеряла преимущество и в итоге проиграла с разницей в 10 очков.
.@spidadmitchell 🕷 punches the tomahawk as @usabasketball 🇺🇸 tie it up! #USAFRA— Basketball World Cup (@FIBAWC) 11 сентября 2019 г.
📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/SXOoBJhWDU
В составе французов самым результативным игроком стал Эван Фурнье, который набрал 22 очка, также дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов в копилку добавил Руди Гобер.
США – Франция – 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:21)
США впервые за 17 лет не смогли пробиться в полуфинал мирового первенства и утратили титул чемпиона мира.
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