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11 сентября • обновлено в 22:30
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США сенсационно проиграли 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу

12.5т Читать материал на украинском

Главный претендент на победу на чемпионате мира по баскетболу-2019 и действующий победитель мундиаля команда США сенсационно не смогла пробиться в полуфинал турнира в Китае.

"Звездно-полосатые" под руководством Грега Поповича не справилась с ожесточенным сопротивлением сборной Франции и стали соавторами самой главной сенсации турнира, уступив – 79:89.

США – Франция

США – Франция

США – Франция

США – Франция

Команды ровно начали игру, по очереди ведя в счете. Европейцы очень хладнокровно защищались и при этом удачно атаковали кольцо соперника. Перед большим перерывом французы ушли в отрыв на восемь очков.

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США – Франция

США – Франция

США – Франция

США – Франция

Американцы бросились в атаку и сумели выйти вперед, а в решающей четверти разыгралась настоящая драма. Команда Поповича сначала вырвалась вперед на семь пунктов, однако растеряла преимущество и в итоге проиграла с разницей в 10 очков.

В составе французов самым результативным игроком стал Эван Фурнье, который набрал 22 очка, также дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов в копилку добавил Руди Гобер.

США – Франция – 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:21)

США впервые за 17 лет не смогли пробиться в полуфинал мирового первенства и утратили титул чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, грудь фанатки сборной Бразилии на чемпионате мира по баскетболу 2019 лишила дара речи комментатора.

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Тема
Чемпионат мира по баскетболу
Место
Китай
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
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