Сражение в Днепре: анонс Суперлиги Пари-Матч 26 октября

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в пятницу, 26 октября, состоится один, но крайне интригующий поединок. В Днепре одноименная команда примет новичка элитного дивизиона "Киев-Баскет".

По традиции болельщики смогут увидеть трансляцию матча на сайте Федерации баскетбола Украины, странице организации в социально сети Facebook и канале XSPORT.

19,00. Днепр, ДС "Шинник", "Днепр" – "Киев-Баскет", трансляция – сайт ФБУ, Facebook ФБУ, канал XSPORT, купить билеты

"Днепр" играет восьмой матч за 17 дней, не мог рассчитывать на Мишулу и Ревзина в еврокубковой дуэли и в целом производит впечатление команды, которой нужна передышка. При этом, днепрянам не откажешь ни в самоотдаче, ни в бойцовских качествах, и если против "Ариса" этим матч не выиграешь, то в чемпионате Украины – можно попробовать.

"Киев-Баскет" все еще не впечатляет, что лишь проявил матч в Харькове, вырванный на зубах. Отдельные легионерские всплески радуют, но в остальном – у Евгения Мурзина колоссальное поле для наведение порядка и оптимизации игрового рисунка, который пока не очень-то и видно.

Если бы "Днепр" был чуть посвежее, он был абсолютно однозначным фаворитом матча и должен был выиграть его с запасом. Теперь же нас ждет вполне интригующий поединок, где перевес Киева в габаритах в передней линии рискует сделать свое, особенно если хозяева не бросят в бой Мишулу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Пари-Матч произошла смена лидера.