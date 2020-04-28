Спонсорство в спорте. Как привлечь партнеров?

Кризис заметно отразился на спортивной индустрии. Кроме приостановки практически всех соревнований, многие компании заметно сократили свою спонсорскую активность.

Станет ли сложнее привлекать партнеров в новых реалиях? Для чего брендам сегодня вкладывать деньги в спорт? В рамках образовательной платформы PM Education на эти и многие другие вопросы ответит вице-президент MediaCom Майкл Шер.

29 апреля в 19:30 при поддержке ТМ Parimatch и Tribuna.com состоится очередная онлайн-конференция Sports Talk Club. Гостем клуба станет один из лучших спортивных маркетологов Европы, вице-президент направления Sports and Entertainment международного агентства MediaCom Майкл Шер.

“Торговая марка Parimatch продолжает поддерживать украинский спорт. Кроме прямой поддержки в сложившейся ситуации, нам важно помочь местным клубам, лигам и федерация становиться привлекательнее с коммерческой точки зрения. От этого выиграют как партнеры, так и болельщики по всей стране”, — отметил представитель торговой марки Parimatch Вадим Мисюра.

До прихода в Mediacom Майкл руководил коммерческой деятельностью футбольного клуба Rangers FC, а еще ранее отвечал за спонсорство и партнерство крупнейшего футбольного бизнес-форума Soccerex. Он имеет степень MBA в области футбольной индустрии и является преподавателем Академии Футбольного Бизнеса (FBA).

Будучи одним из ведущих отраслевых экспертов с более чем 20-летним опытом работы, Майкл консультировал и сотрудничал со многими всемирно известными брендами, спортивными командами, медиа-организациями и выдающимися спортсменами на таких крупных спортивных мероприятиях, как чемпионаты мира и Европы по футболу и Олимпийские игры.

В список клиентов его входят международные компании American Airlines, Shell, Allianz, Indeed, Sony, Toyota, Coca-Cola, P&G, VW, Subway и многие другие. Также Майкл сотрудничает со “звёздами” мирового футбола включая господина Пеле.

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