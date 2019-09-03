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3 сентября • обновлено в 19:07
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Состоялся самый драматичный матч чемпионата мира по баскетболу

1.1т Читать материал на украинском

Сборная США по баскетболу добыла тяжелейшую победу над Турцией (93:92 ОТ) в первом групповом этапе чемпионата мира, который в эти дни проходит в Китае.

Судьба встречи, названную в соцсетях самой драматичной на мундиале, решили два штрафных броска за 2 секунды до конца овертайма.

За 12 секунд до конца основного времени турки вели +2, но за 0.1 до финальной сирены американский форвард Джейсон Тэйтум смазал один из трех штрафных броска, переведя игру в дополнительное время.

В овертайме турецкая команда вновь вела +1 за 12 секунд до конца, и имела возможность увеличить свое преимущество, но Осман не попал два броска с линии штрафной, а американцы свой шанс не упустили, уверенно реализовав обе штрафные попытки.

Состоялся самый драматичный матч чемпионата мира по баскетболу

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу заняла итоговое пятое место в группе I в квалификации чемпионата мира-2019. Наша команда добыла 5 побед в 12 матчах, не пробившись в финальную часть турнира.

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Тема
Чемпионат мира по баскетболу
Место
Китай Пекин
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