Состоялся первый матч за Суперкубок Украины по баскетболу

Баскетбольный клуб "Днепр" из одноименного города стал победителем первого матча за Суперкубок Украины. Встреча в Южном против местного "Химика" завершилась со счетом 63:78.

Гости с первых секунд захватили инициативу и не отдавали ее до финальной сирены. Рывок 7:1 стал нокаутирующим для игроков "Химика". Лишь легионеры команды смогли как-то спасти ситуацию, несколько раз точным трюльниками поразив кольцо днепрян.

Во второй четверти доминирование обладателя Кубка Украины продолжилось. Баскетболисты из Южного ничего не могли противопоставить Кириллу Фесенко и Станиславу Тимофеенко, которые безраздельно властвовали под обеими щитами.

После большого перерыва "Днепр" сбавил обороты и игроки из Южного несколько раз имели отличную возможность переломить ход встречи, однако так и не смогли продуктивно сыграть в защите.

"Химик" — "Днепр" 63:78 (18:29, 13:14, 14:17, 18:18)

Химик: Уильямс (2), Марченко (3), Салливан (13), Войналович (9 + 4 подбора), Ковалев (4 + 10 подборов + 3 передачи) — старт; Рябчук (8 + 5 подборов), Рахимшаиков, Козак, Горобченко (13 + 4 передачи), Угба (11).

Днепр: Дугат (11 + 7 передачи), Закурдаев (3), Глебов (9 + 6 подборов), Тимофеенко (7), Фесенко (9 + 4 подбора + 2 блок-шота) — старт; Чумаков (6), Шундель (3), Санон (17 + 7 подборов), Корниенко (11 + 9 подборов), Сизов (2).

Ответная игра пройдет на площадке "Днепра" 21 сентября. Начало в 14:00.

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Напомним, что год назад "Днепр" также стал обладателем Суперкубка Украины. Подопечные Дениса Журавлева обыграла "Черкаськи Мавпы" (80:75), и по сумме двух матчей завоевали престижнейший трофей.

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