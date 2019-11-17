Состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

В Кубке Украины по баскетболу среди мужчин 16 ноября состоялась часть первых матчей 1/8 финала.

Центральным поединком дня стало противостояние в Черкассах, где Мавпы встречались с Киев-Баскетом.

Интрига в поединке держалась почти до последнего. В начале команды продемонстрировали высокую результативность – 56 очков на двоих, 30 из них набрали хозяева.

Во второй четверти гости уже не позволили сопернику подобного. Зато сами отыграли отставание. А во второй половине киевляне уже диктовали свои условия.

Правда Мавпы могли еще изменить ход событий на свои пользу. Им почти удалось это, и на заключительных минутах не хватило психологической устойчивости. Хозяева стали много ошибаться и промахиваться, а гости уверенно шагали до сотни набранных баллов.

В частности Близнюк и Кондраков у киевлян реализовали по 3 дальние попытки из 4.

Поэтому перед вторым матчем 24 ноября Киев-Баскет обеспечил себе 18 очков гостевого преимущества.

В стартовом поединке дня Житомир таки лишил вторую команду Химика домашней победы. Большую часть матча здесь продолжалась равная борьба. Во второй половине южненцы вырвались на 20 очков вперед, однако гости успели отыграться. Здесь матч состоится также 24 ноября.

КУБОК УКРАИНЫ

1/8 финала. первые матчи

16 ноября

Прометей (Каменское) – Одесса – 70:76

Химик-2 (Южный) – Житомир – 81:81

Черкаськи Мавпы – Киев-Баскет – 82:100

Кривой Рог - Николаев - 53:89

Нико-Баскет - Днепр - 83:97

Тернополь-ТНЭУ - Политехник - 103:71

Как сообщал OBOZREVATEL, действующим обладателем Кубка Украины является Днепр. Подопечные Дениса Журавева год назад одолели соперников из Одессы и третий год подряд завоевали престижный трофей.

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