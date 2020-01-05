Определился третий полуфиналист Кубка Украины по баскетболу

В Запорожье и Южном в воскресенье, 5 января, состоялись два четвертьфинальных поединка Кубка Украины по баскетболу.

"Химик" в повторном матче 1/4 финала разгромил "Тернополь" 84:61 и стал третьим участником Финала четырех.

Первый матч 29 декабря завершился успехом южненцев (86:76), поэтому ответную встречу подопечные Виталия Степановского провели в энергосберегающем режиме, что не помешало им добиться впечатляющего разрыва в 20 очков.

"Химик" — "Тернополь-ТНЭУ" 84:61 (26:12, 22:10, 23:21, 13:18)

Химик: Уильямс (9), Рахимшаиков (5), Марченко (12), Войналович (7), Угба (10 + 4 подбора) — старт; Козак (3), Салливан (19 + 13 подборов + 4 перехвата), Ковалев (8 + 4 подбора), Горобченко (11 + 9 передачи).

Тернополь-ТНЭУ: Буренко, Рыжов (6 + 5 потерь), Найко (5), Никитин (7), Ворник (8 + 5 подборов) — старт; Кисильчук (16 + 5 подборов + 4 потерь), Дударь, Вадим Быков, Шиманский (8), Бречко (11 + 5 подборов), Загорулько, Спивак.

Таким образом чемпионы Украины составили компанию "Киев-Баскету", обыгравшему накануне "Николаев", и БК "Одессе", которая была сильнее команды из Житомира.

Во втором четвертьфинальном поединке действующий обладатель Кубка "Днепр" в гостях был сильнее БК "Запорожья". Поединок завершился со счетом 75:66, что оставляет запорожцам очень небольшие шансы на проход дальше. Ответная игра запланирована на 21 января.

БК "Запорожье" — "Днепр" 66:75 (12:12, 21:27, 12:14, 21:22)

Запорожье: Сталлворт (14 + 6 подборов + 8 передач), Рэндольф (18), Мироненко (14 + 6 подборов), Шевченко (4 + 6 подборов), Сандул (4 + 9 подборов) — старт; Кожемякин (7), Титов (2), Немцу, Михеев, Буц.

Днепр: Дугат (8 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь + 3 перехвата), Закурдаев (15 + 5 подборов), Глебов (7 + 8 подборов), Тимофеенко (12 + 5 подборов), Корниенко (9 + 7 подборов + 6 передач) — старт; Чумаков (3), Шундель (7), Сизов (11 + 9 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл две победы на старте второго группового турнира в Кубке Европы ФИБА.

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