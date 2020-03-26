Япония стала одной из первых, кто принял на себя эпидемию коронавируса после Китая. Тем не менее, жизнь у японцев по-прежнему кипит – даже в баскетбольном чемпионате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ВСЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Когда почти весь мир поставил спорт "на паузу", украинец Вячеслав Кравцов продолжает выступления в Японии. З декабря прошлого года капитан сборной Украины защищает цвета клуба "НеоФиникс", вместе с которым переживает нашествие коронавируса в Японии. А на прошлых выходных японцы даже вздумали возобновить чемпионат.

Что из этого вышло и почему возобновление закончилось бунтами, как в "НеоФиниксе" из-за эпидемии придумали новую систему тренировок, почему в Японии до сих пор нет карантина и многое другое – Кравцов рассказал в интервью OBOZREVATEL!

В одном поединке у судьи поднялась температура – обе команды решили не выходить на паркет. В другом случае повышенная температура была обнаружена у легионеров, поэтому команды сорвали тур

- В Японии возобновился чемпионат, но после сыгранного тура команды снова ушли на карантин (до 4 апреля) – что это вообще было?

- В Японии аномально медленно развивается эпидемия коронавируса. Если сравнивать даже с близлежащими азиатскими странами, то у японцев показатели распространения вируса были довольно малы. И многие, в том числе и я, задавались вопросом – а не специально ли японское правительство делает это, чтобы избежать паники, не пугать народ и остальной мир, также сохранив и Олимпиаду? Понятно, что это все догадки и твердо судить об этом нельзя… Но слухи по этому поводу есть.

Вячеслав Кравцов - единственный на сегодня легионер в Японии www.neophoenix.jp

Что же касается самого чемпионата, то его снова прекратили, так как счет новым случаям заражения пошел на сотни уже. Изначально японцы остановили первенство несколько недель назад, оценили ситуацию и думали две недели просто переждать. Вроде как распространение вируса по стране было небольшим, и было решено возобновить чемпионат без зрителей (со зрителями – это было бы вообще). Но в итоге получился бардак.

- Некоторые команды, несмотря на решение о возобновлении, сами отказывались играть?

- После возобновления было сыграно только пару матчей, остальные же подверглись панике и стали отказываться играть. В одном поединке у судьи поднялась температура – обе команды решили не выходить на паркет. В другом случае повышенная температура была обнаружена у легионеров, поэтому команды сорвали тур… Организаторы и так сделали довольно плотный календарь, пытаясь наверстать упущенное. А тут еще срываются туры, при чем теперь у команд не одинаковое количество игр…

Все часто происходит на фоне всеобщей паники. В конце зимы и в начале весны у людей часто бывает обычная простуда, повышенность температуры и даже проявление аллергии. Но в свете паники из-за коронавируса, если у кого-то хоть немного повышена температура, - сразу стоп, нажимают стоп-кран!

- И что теперь?

- Поэтому местная федерация приняла решение снова остановить чемпионат, до 4 апреля полностью отменив все игры. Плюс, как я понял, теперь представители федерации и всех клубов собираются каждую неделю и обсуждают дальнейший план действий. Ситуация внештатная, и никто не может принять правильное решение. Ведь любое решение здесь кому-то не понравится или покажется неверным. Кто-то хочет доиграть все игры, кто-то – сразу начинать плей-офф, а кому-то бы и досрочно завершить сезон. Найти золотую середину очень сложно. Обсуждение то идет, до игроков новости определенные доходят, но все находятся в сплошном режиме ожидания.

Обычно перед тренировкой мы собираемся в круг, слушаем тренера и кричим командную речевку, то сейчас все помахали друг другу с расстояния в 5-7 метров, и на этом все.

- Тренироваться при этом разрешено полноценно? Или традиционные занятие тоже запрещены?

- Во время первого перерыва мы тренировались полноценно, в обычном тренировочном режиме, с контактными занятиями. Теперь же, на второй перерыв, введены ограничения. В клубе придумали такую систему: при входе в зал команда разбивается на четыре группы в среднем по 4 человека, одна группа заходит в зал и расходится на 6 колец. Грубо говоря, получается один человек на одно кольцо.

Вячеслав Кравцов ФБУ

Естественно, о командных взаимодействиях речи не идет, все работают только над индивидуальными элементами. Тренера также работают, но всегда на расстоянии 3-5 метров от игрока. Также обычно перед тренировкой мы собираемся в круг, слушаем тренера и кричим командную речевку, то сейчас все помахали друг другу с расстояния в 5-7 метров, и на этом все. В общем, тренировки и общие, но с самоизоляцией.

- Надо полагать, насчет раздевалок и общих собраний тоже введены меры.

- В раздевалку тоже было указание заходить не больше трем людям одновременно. То есть, пока трое собираются-моются, остальные ждут и еще работают в зале. Все ждут друг друга, а главное – соблюдая дистанцию. Очень интересная жизнь началась у нас тут.

- В вашей команде были случаи с повышением температуры и возможным заражением коронавирусом?

- У одного из тренеров обнаружилась повышенная температура, и его забрали на проверку насчет коронавируса. И пока из больницы не пришли его анализы, мы два дня не тренировались вообще (так как руководство клуба исходило из худшего). Потом температура подскочила у некоторых игроков, их тоже отправили на анализы. После этого на один день тренировки отменили, а потом стали работать уже в особом режиме.

- Легионеры (особенно американцы) бунтовали против возобновления чемпионата?

- Многие американцы такие вернулись в США, когда федерация объявила второй перерыв в чемпионате почти на три недели. У нас также есть парень, американец, говорит: "Улечу на 10 дней домой, потом вернусь". И их отпустили, без всякого, по обоюдному согласию.

Но появился другой момент. Как мне доводилось слышать, теперь всех вернувших (или просто приехавших первый раз) в Японию должны садить на двухнедельный карантин. И если они вернутся за несколько дней до возобновления чемпионата, то приступить к работе с командой они смогут только 14-15 числа. И это большой удар по клубам, ломающий многие схемы и вызывающий новые вопросы о возобновлении сезона… В общем, здесь каламбур намечается приличный.

Еще до эпидемии коронавируса в Японии принимались меры по дезинфекции. Японцы боятся заболеть и выпасть из обычного ритма жизни, так как очень дорожат своей работой и опасаются потерять ее

- Японцы вообще раздумывают над введением общего карантина по стране? Или им такое неведомо?

- Во-первых, если брать время еще до эпидемии, то они в целом проводят много мер дезинфекции. Они в целом "чистюли", и заботятся о стерильности и чистоте. Например, взять вокзал: там есть специальные работники, которые после каждого рейса поезда моют поручни и сидушки, периодично полностью чистят салон, моют стекла и т.п. И это касается только вокзала, а подобное происходит во многих многолюдных местах. А в некоторых заведениях, особенно кафе и рестораны, ты вообще полностью снимаешь обувь и ходишь в специальных тапочках (или просто босым), чтобы не засорять залы. На многих входах в общественные места по умолчанию стоит санитайзер с антисептиком.

Вячеслав Кравоцов (по центру) в атаке basketzaragoza.net

Это все было ранее, еще до эпидемии коронавируса. Японцы боятся заболеть и выпасть из обычного ритма жизни, так как очень дорожат своей работой и опасаются потерять ее. Такой у них менталитет – труд на первом месте, и они просто не позволяют себе пропускать работу. Известный факт, что именно в Японии наибольшее количество людей на планете, умирающих от переутомления. С другой стороны, может это одна из реальных причин небольшого распространения вируса здесь. Ведь это часть их культура, что здесь есть всегда.

- Но теперь карантина не избежать?

- Честно говоря, не знаю наверняка. Насколько я понимаю, люди насколько легко подхватывают коронавирус, что просто не верится в его обычное распространение "от человека к человеку". Такое впечатление, будто его с самолета распыляют… Количество заразившихся – огромно, хотя люди находятся на полном карантине. Да, здесь стоит учитывать длинный инкубационный период, из-за которого многим людям только сейчас доходит.

В Японии же, думаю, все будет зависеть от ситуации. Если распространение вируса будет расти в прогрессии, то наверняка введут карантин. Но пока что, по словам самих японцев, распространение коронавируса небольшое.

- Что скажете насчет решения перенести Олипиаду-2020 в Токио на следующий год?

- Сами японцы хотели провести Олимпиаду, несмотря ни на что, судя по их общему настрою. Мне кажется, даже в случае войны Япония все-равно хотела бы проводить Игры. Но как я понял, МОК со своей стороны также принял решение. Ясно, что Токио надеялся на проведение ОИ, но если МОК настоял, то японцы не имели права не подчинится. В итоге и пришли к такому компромиссному решению о переносе.

- Во время первого перерыва у вас были мысли вернуться в Украину?

- Нет, о подобном не раздумывал и таких решений не принимал. Здесь же стоит учитывать и контрактные обязательства. Если бы я просто уехал, то недополучил бы сумму за оставшееся время контракта. А также мне выписали бы штраф. К тому же, в Японии жить не сложно, это не какая-то страна "третьего мира", есть сильная медицина. А карантин если введут, то он везде карантин: сидеть дома что в Украине, что здесь – особо нет разницы. Так что и не раздумывал над возвращением в Украину.

Во время карьеры в Японии Вячеслав Кравцов не оставляет выступления в сборной Украины ФБУ

Сначала немного удивился, когда в Украине досрочно завершили Суперлигу

- Как будете держать себя в форме, если придется строго придерживаться домашней изоляции?

- В какой-то степени буду тренироваться, это понятно. Но все-равно. Баскетбол – динамичный вид спорта, где надо соблюдать определенные кондиции. Грубо говоря, все равно нужно постоянно бегать. Ты можешь тренироваться в зале сколько угодно, но когда выходишь на площадку, испытываешь совсем другие ощущения. Твои легкие нуждаются именно в беге. И в домашних условиях этого будет не хватать.

- Как, на ваш взгляд, завершится чемпионат?

- Если в начале апреля мы начнем играть в обычном режиме, то чемпионат будет доигран (хоть его и придется продлить). Но это при том условии, что игры не будут срываться. В ином случае все затягивать к середине лета никто не будет. Во-первых, это огромный удар по бюджету клубов. А, во-вторых, уже зачем заниматься бесконечным продлением? Тогда могут решить сразу, без полного окончания регулярной части, начать плей-офф. Либо же просто завершить сезон, как это случилось в Украине.

- Как вам такое решение в Украине?

- Сначала я немного удивился. На тот момент в Украине официально подтвержден был только 1 случай заражения, насколько я помню. И мне казалось, что можно выждать двухнедельную паузу и, и смотря по ситуации, принять решение – продолжать или таки завершать.

Но если смотреть в целом, то в этой ситуации так мы играем с жизнями людей. Если есть риск заражение, то на фоне ценности человеческой жизни спорт уходит на второй или какой-то план. Поэтому, в принципе, такое решение завершить чемпионат было правильным. Единственное, что объявление чемпиона и призовых мест – это немного спорное решение. Некоторые клубы провели меньше туров, нежели другие.

До Японии Вячеслав Кравцов играл в Испании basketzaragoza.net

За "золото" вообще боролись три команды – "Днепр", "Киев-Баскет" и "Прометей". Но не всегда команды прямо борются за лидерство в "регулярке", рассчитывая сделать основной рывок именно в плей-офф… А у "Днепра" и "Киев-Баскета" ко всему был более трудный график из-за участия в еврокубках. То есть, я считаю, что итоговые места вообще не стоило раздавать – просто завершить сезон как несбывшийся. Хотя это лишь мое мнение, а решение уже принято, и в целом оно гуманно и правильно.

- Как в целом, рады, что перебрались в "НеоФиникс" в Японию? Получили то, что хотели от чемпионата Японии?

- Да. Чемпионат Японии сразу мне напомнил чемпионат Китая, где я уже когда-то выступал. В Японии же много плюсов помимо финансов. Здесь ты играешь очень важную роль в команде, потому в заявке может быть только 2 легионера. Поэтому они пытаются подписать максимально сильных игроков, и проходимцев тут не бывает. Второсортных и третьесортных игроков из Европы здесь нет, они стараются брать экс-игроков НБА или же других качественных игроков.

Как правило, всегда легионер играет против такого же легионера-соперника. То есть, соответственно, я играю не против обычных японцев, а против солидных оппонентов сильного уровня. Это дает возможность лично мне не опускать планку. Второе – много игрового времени. Легионеров в команде только двое, на них делается ставка, поэтому в любом случае надо пахать. Играешь на площадке 38 из 40 минут, что тоже приятно ощущать не только как нагрузку, но и как ответственность.

- У вас контракт только на этот сезон. Уже есть мысли, продлевать или нет?

- Ох, та в этой ситуации… С этой эпидемией и прочими моментами никто не понимает, что делать сейчас, не говоря уже про следующий год. Пока предложений о продлении контакта не было.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!