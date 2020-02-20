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20 февраля • обновлено в 14:37
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Соперник Украины потерял лидера перед матчем в отборе Евробаскета-2021

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Соперник сборной Украины в стартовой игре отбора Евробаскета-2021 – национальная команда Австрии – понес серьезную потерю перед матчем, который состоится 20 февраля в Граце.

Один из лидеров команды, центровой "Ольденбурга" Рашид Махальбашич пропустит встречу с украинцами из-за проблем с плечом. По информации basket-planet.com, игрок также не сможет сыграть в следующем матче против сборной Словении 23 февраля. Информацию о травме Махальбашича подтвердил и главный тренер австрийцев Рауль Корнер, назвавший ситуацию "горькой".

Рашид Махальбашич

Рашид Махальбашич

Meridian Sport

Махальбашич не попал в заявку своей сборной из 12 игроков, которая опубликована на сайте FIBA. Нет в заявке и сильнейшего игрока австрийцев – натурализованного американца Сильвена Ландесберга, выступающего в чемпионате Китая. По информации СМИ, он не смог прилететь на родину.

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Напомним, что сборная Украины готовится к матчу с Австрией в полном составе. Поединок Австрия - Украина начнется в четверг в 20:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее игроки сборной Украины поделились ожиданиями от первого матча на турнире.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Евробаскет-2021
Место
Австрия Грац
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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