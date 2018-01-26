Событие года: все о Матче звезд баскетбольной Суперлиги-2018

В субботу, 27 января, в Николаеве состоится невероятное баскетбольное шоу - Матч звезд Суперлиги-2018. Грандиозное событие пройдет во Дворце спорта "Надежда".

ПРОМО МАТЧА ЗВЕЗД СУПЕРЛИГИ

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ЗВЕЗД

Шоу лучших игроков чемпионата Украины по баскетболу все желающие смогут посмотреть в прямом эфире. Трансляцию из Николаева организует телеканал Xsport. Начало действа в 14:00 .

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МАТЧА ЗВЕЗД

24 лучших баскетболиста Суперлиги выйдут на паркет ДС "Надежда" в составах команд "Север" и "Юг".

"Юг" (стартовая пятерка) :

Клим Артамонов (БИПА-ОДЕССА)

Алексей Щепкин (Запорожье-ZOG)

Алексей Онуфриев (МБК Николаев)

Александр Тищенко (БИПА-ОДЕССА)

Вячеслав Петров (Химик)

Запасные:

Деррик Колтер (Химик)

Юрий Кондраков (Запорожье)

Денис Носков (МБК Николаев)

Танксли Ефианаи (БИПА-Одесса)

Александр Кушниров (МБК Николаев)

Сергей Попов (МБК Николаев)

Виталий Мальчевский (Химик)

Тренеры:

Владимир Полях (МБК Николаев)

Олег Юшкин (БИПА-ОДЕССА)

"Север" (стартовая пятерка) :

Генри Дугат (Будивельник)

Александр Мишула (Днепр)

Владимир Конев (Черкаськи Мавпы)

Станислав Тимофеенко (Днепр)

Михаил Анисимов (Будивельник)

Запасные:

Бо Барнс (Политехник)

Александр Кольченко (Черкаськи Мавпы)

Руслан Отверченко (Будивельник)

Дмитрий Глебов (Днепр)

Шахид Дэвис (Черкаськи Мавпы)

Антон Рочняк (Политехник)

Павел Ревзин (Днепр)

Тренеры:

Денис Журавлев (Днепр)

Владимир Коваль (Будивельник)

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Владимир Конев, игрок "Черкаських Мавп" :

- Для игроков Матч звезд - событие с большой буквы. Можно встретиться, пообщаться в неформальной обстановке, поиграть в свое удовольствие. Без напряжения. А для зрителей - отличный повод увидеть своих любимых игроков всех вместе на площадке. А для всех вместе - это просто праздник баскетбола.

Алексей Щепкин, игрок "Запорожья" :

- Я надеюсь, все будут расслабляться, так сказать. Играть больше на шоу. Может, как в Америке делают - разве что играют последнюю четверть агрессивно в защите, а так и пропускают. Чтобы кто-то забросил сверху, отдал результативную передачу. Следовательно, убежден, не будет ни одного мандража или неуверенности. Будет стремление показать красивый зрелищный баскетбол, отдать результативную передачу, забросить сверху. Лично я буду настраиваться больше на шоу, чем на какой-то серьезный результат.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что баскетболист сборной Украины забил впечатляющий данк в США.