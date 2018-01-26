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Событие года: все о Матче звезд баскетбольной Суперлиги-2018

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В субботу, 27 января, в Николаеве состоится невероятное баскетбольное шоу - Матч звезд Суперлиги-2018. Грандиозное событие пройдет во Дворце спорта "Надежда".

ПРОМО МАТЧА ЗВЕЗД СУПЕРЛИГИ

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ЗВЕЗД

Шоу лучших игроков чемпионата Украины по баскетболу все желающие смогут посмотреть в прямом эфире. Трансляцию из Николаева организует телеканал Xsport. Начало действа в 14:00.

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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МАТЧА ЗВЕЗД

24 лучших баскетболиста Суперлиги выйдут на паркет ДС "Надежда" в составах команд "Север" и "Юг".

"Юг" (стартовая пятерка):

Клим Артамонов (БИПА-ОДЕССА)
Алексей Щепкин (Запорожье-ZOG)
Алексей Онуфриев (МБК Николаев)
Александр Тищенко (БИПА-ОДЕССА)
Вячеслав Петров (Химик)

Запасные:

Деррик Колтер (Химик)
Юрий Кондраков (Запорожье)
Денис Носков (МБК Николаев)
Танксли Ефианаи (БИПА-Одесса)
Александр Кушниров (МБК Николаев)
Сергей Попов (МБК Николаев)
Виталий Мальчевский (Химик)

Тренеры:

Владимир Полях (МБК Николаев)
Олег Юшкин (БИПА-ОДЕССА)

"Север" (стартовая пятерка):

Генри Дугат (Будивельник)
Александр Мишула (Днепр)
Владимир Конев (Черкаськи Мавпы)
Станислав Тимофеенко (Днепр)
Михаил Анисимов (Будивельник)

Запасные:

Бо Барнс (Политехник)
Александр Кольченко (Черкаськи Мавпы)
Руслан Отверченко (Будивельник)
Дмитрий Глебов (Днепр)
Шахид Дэвис (Черкаськи Мавпы)
Антон Рочняк (Политехник)
Павел Ревзин (Днепр)

Тренеры:

Денис Журавлев (Днепр)
Владимир Коваль (Будивельник)

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СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Владимир Конев, игрок "Черкаських Мавп":

- Для игроков Матч звезд - событие с большой буквы. Можно встретиться, пообщаться в неформальной обстановке, поиграть в свое удовольствие. Без напряжения. А для зрителей - отличный повод увидеть своих любимых игроков всех вместе на площадке. А для всех вместе - это просто праздник баскетбола.

Алексей Щепкин, игрок "Запорожья":

- Я надеюсь, все будут расслабляться, так сказать. Играть больше на шоу. Может, как в Америке делают - разве что играют последнюю четверть агрессивно в защите, а так и пропускают. Чтобы кто-то забросил сверху, отдал результативную передачу. Следовательно, убежден, не будет ни одного мандража или неуверенности. Будет стремление показать красивый зрелищный баскетбол, отдать результативную передачу, забросить сверху. Лично я буду настраиваться больше на шоу, чем на какой-то серьезный результат.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что баскетболист сборной Украины забил впечатляющий данк в США.

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Тема
Суперлига
Место
УкраинаНиколаев
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