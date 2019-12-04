"Снайпер": тренер "Детройта" похвалил украинца Михайлюка

Главный тренер "Детройт Пистонс" Дуэйн Кейси отметил вклад украинского баскетболиста Святослава Михайлюка в игру команды.

"Наличие Михайлюка дает нам еще одного снайпера, который умеет бросать трехочковые. Хороший контроль мяча дает нам возможности. Ты можешь бросать сколько угодно трехочковых, но если ты постоянно теряешь мяч или отправляешь его на трибуны, то какой в этом смысл", – заявил Кейси в интервью YouTube-каналу FoxSports.

Святослав Михайлюк

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Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, помог "Детройту" одержать выездную победу над "Кливлендом" со счетом 127:94. Теперь команда украинца занимает девятое место в Восточной конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк установил личный рекорд результативности в матчах регулярного сезона НБА.

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