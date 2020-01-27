СМИ выяснили вероятную причину авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант

Наиболее вероятной причиной авиакатастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, стали тяжелые погодные условия.

В частности, по данным авторитетного издания Los Angeles Times, вертолет, в котором кроме самого Брайанта и его 13-летней дочери Джанны находились еще семь человек, попал в зону густого тумана.

В США прощаются с Коби Брайантом

Дэлхий даяар сагсанбөмбөгийн спортыг сонирхогч, дэмжигч хүмүүс уйлж байна. Түүний ачаар олон хүн мөрөөдөлтэй, зорилготой, бууж өгөхийг мэддэггүй болсон. Дуртай спортынхоо төлөө эцсээ хүртэл явсаар охиныхоо хамт бурхны оронд очжээ.



RIP: Kobe Bryant /1978-2020/ pic.twitter.com/davUIEWQeY — Батхүүгийн ГАНХӨЛӨГ (@tolin555) January 27, 2020

место гибели Коби Брайанта

Новости Появились первые видео и фото с места гибели Коби Брайанта

Did the weather play a part in the helicopter crash that killed Kobe Bryant and 8 others? Here's what we know. https://t.co/cp7QEf3O51 — Los Angeles Times (@latimes) January 27, 2020

"Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов. Туман был такой, что наши вертолеты не летали", – прокомментировал трагедию представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

Американские журналисты также выяснили, что при падении вертолет летел на очень высокой скорости – около 260 километров в час. На его борту находилось порядка 400 килограммов топлива, что спровоцировало большой пожар.

место гибели Коби Брайанта

место гибели Коби Брайанта

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет Коби Брайанта потерпел крушение накануне в Калифорнии. В катастрофе погибли все находившиеся на борту.

Позже было опубликовано видео падения воздушного судна. На кадрах видно, что вертолет упал с большой скоростью, а потом взорвался.

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot



(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh — Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020

СМИ также опубликовали список погибших при катастрофе. Кроме того, стало известно, что перед падением вертолет кружил в воздухе около 15 минут, нарезав в общей сложности 10 кругов.

Напомним, Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, он набрал 33643 очков, и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!