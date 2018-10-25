Смена лидера: результаты Суперлиги Пари-Матч 25 октября

"Запорожье" одержало победу в выездном матче против южненского "Химика" со счетом 87:95. Таким образом подопечные Валерия Плеханова возглавили турнирную таблицу Суперлиги Пари-Матч.

С первых минут гости завладели преимуществом, шокировав бронзового призера чемпионата Украины в прошлом сезоне. У "Химика" не получалось ничего. Южненские баскетболисты часто ошибались в простых моментах и отпустили от себя соперника на 13 очков.

После перерыва хозяевам удалось выровнять игру, но преимущество "Запорожья" было слишком большим, чтобы вернуть интригу в противостояние. Гости полностью контролировали происходящее на паркете и до большого перерыва сохранили преимущество в 9 очков.

В третьей четверти "Химику" удалось собраться и почувствовали свою игру. Южненские баскетболисты сумели сократить отставание одной дальней атаки. Но ближе запорожцы соперника к себе не подпускали. В итоге перед заключительной десятиминуткой гости вели в счете, опережая оппонента на 4 балла.

Но уже на старте "Запорожье" нашло в себе силы вновь оторваться от соперника. И несмотря на нервную концовку противостояния подопечным Валерия Плеханова удалось удержать заработанное на старте преимущество.

ФБУ

ФБУ

"Химик" — БК "Запорожье" 87:95 (19:32, 18:14, 21:16, 29:33)

"Химик": Рябчук (10 + 3 перехвата), Эдвин (7 + 5 потерь), Войналович (3), Антипов (2 + 4 подбора), Павлов (21 + 4 подбора) — старт; Мальчевский (10 + 4 передачи), Ковалев, Сидоров (10 + 8 передач), Джонс (23 + 4 подбора).

"Запорожье": Холтон (10 + 6 передач), Кондраков (8), Мироненко (17), Буц (7), Хилл (16 + 7 подборов) — старт; Овдеенко (1), Теряник, Тарасенко, Анисимов, Трент (30 + 4 подбора + 5 передач + 6 перехватов + 6 потерь).

В южном дерби сильнее оказалась команда из Одессы. Подопечные Олега Юшкина обыграли "Николаев" со счетом 71:62.

Первая четверть выдалась очень динамичной. Два неуступчивых соперника по очереди примеряли на себя роль лидера и доганяющего и в итоге хозяева лишь на одно очко опередили соперника.

Во второй десятиминутке "Одесса" сумела нарастить свое преимущество, но перед самим большим перерывом подпустила соперника на 8 очков.

Далее одесситы продолжали отрываться от соперника. "Николаев" пытался навязать борьбу хозяевам, однако подопечные Олега Юшкина полностью контролировали игру и не позволили амбициозным "корабелам" сократить отставание. В итоге перед заключительной четвертью одесситы опережали соперника на 16 очков.

В концовке встречи "Николаеву" не удалось вернуть интригу. Одесситы ровно довели встречу до финальной сирены, полностью контролируя происходящее на паркете.

БК "Одесса" — МБК "Николаев" 71:62 (15:14, 23:12, 20:16, 13:20)

"Одесса": Витолс (7 + 8 передач), Прокопенко (16), Беликов (13 + 5 подборов + 4 перехвата), Хелманис (8), Тищенко (2 + 6 подборов) — старт; Новиков, Щепкин (10), Р.Кривич (3), Ткачук (2), Шеляковс (4 + 5 подборов), Пустозвонов (6).

"Николаев": Зотов (8 + 8 подборов + 6 передач), Мусиенко, Онуфриев (7), Жуковский (5), Аникиенко (10) — старт; Тонченко (3), Бобров, Хохоник, Попов (16 + 6 подборов + 4 передачи), Приймак (4), Адедиран (9 + 6 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" одержал историческую победу в Суперлиге Пари-Матч.