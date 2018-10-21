Смена лидера и сенсация от "Днепра": результаты Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Запорожье" разгромил харьковский "Политехник" и вышел на первое место в чемпионате Украины в Суперлиге Пари-Матч. Поединок на паркете Дворца спорта "Юность" завершился со счетом 104:77. Во втором матче игрового дня "Днепр" впервые за 4 года проиграл МБК "Николаеву" - 72:78.

Запорожье - Политехник ФБУ

В Запорожье равная борьба между командам шла лишь до 2-й минуты, когда трюльники Кондракова и Мироненко позволили хозяевам уйти в отрыв. Оставшееся игровое время подопечные Валерия Плеханова лишь наращивали преимущество.

Ближе к большому перерыву "политехи" смогли сократить отставание до 10 пунктов, но в третьей четверти игра вернулась к своему привычному рисунку. В четвертой четверти преимущество "Запорожья" составляло уже 30 балов.

БК "Запорожье" – "Политехник" – 104:77 (31:14, 19:24, 31:23, 23:16) Запорожье: Холтон (8 + 7 передач + 3 перехвата), Кондраков (18 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), К. Хилл (14 + 6 подборов), Мироненко (9), Буц (4) – старт; Овдеенко (9), Теряник (2), Вадим Быков (3), Тарасенко (10 + 5 подборов), В. Анисимов (6), Трент (21 + 5 подборов + 5 перехватов) Политехник: Джавэн Дэвис (18 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата – 7 потерь), Козлов (21 + 6 передач), Натесан (2), Рочняк (7 + 4 передачи), Вуйович (4 + 5 подборов) – старт; Кузнецов (4 – 4 потери), Чугунов (3), Савченко (8 + 4 передачи), Колотилов (2), Спасич (2), Джейсон Картер (6 + 2 блок-шота)

В Николаеве подопечные Владимира Поляха с первых минут захватили инициативу и наращивали ее всю первую половину. После перерыва, казалось, "Днепр" переломил ход встречи. Быстрые прорывы и точные броски Мишулы и Тимофеенко позволили гостям к середине третьей четверти лидировать +6.

Но четвертая четверть показала истинную силу команд. Мощная игра под кольцом Аникиенко вместе с точным бросками Жуковского и Онуфриева привели к рывку 14-4, который и стал фатальным для гостей.

"Николаев" – "Днепр" – 78:72 (25:16, 10:20, 25:22, 18:14)

МБК "Николаев": Жуковский – 21, Онуфриев – 14, Попов – 13.

"Днепр": Тимофеенко – 16, Закурдаев – 15, Кожемякин – 10.

Национальное баскетбольное первенство в Суперлиге Пари-Матч продолжится 24 октября матчем "Политехник" - "Киев-Баскет".

Напомним, что ранее Украина вошла в топ-4 Юношеской Олимпиады в баскетболе 3х3, опередив Россию.