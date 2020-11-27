Словения – Украина: анонс матча отбора на Евробаскет-2022

Мужская сборная Украины по баскетболу возобновляет выступления в отборе к чемпионату Европы 2022 года.

Из-за пандемии коронавируса третий и четвертый тур квалификации пройдет в так называемом пузыре, который организовали в словенской Любляне. 28 ноября "желто-синие" сыграют с хозяевами паркета. Начало встречи – в 21:10 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЛОВЕНИЯ – УКРАИНА

Увидеть поединок можно будет в прямой трансляции на телеканале XSPORT.

Кроме того, эфир из Любляны проведет официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА СЛОВЕНИЯ – УКРАИНА

Фаворитами игры считаются словенцы. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,32.

Ничья в основное время оценивается котировкой 14,00. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,55.

Украина и Словения встречаются в 11-й раз. FIBA

СОСТАВЫ

Словения: Ребец, Рупник, Шпан, Ходжич, Месичек, Блажич, Лапорник, Хроват, Шкедель, Махкович, Мурич, Дурник, Коси, Морган, Макура

Украина: Лукашов, Зотов, Мишула, Шундель, Санон, Липовый, Беликов, Тимофеенко, Бобров, Герун, Павлов, Кравцов, Петров

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александер Секулич, главный тренер сборной Словении:

– Мы понимаем, что впереди матч, от которого публика многого ожидает. И последнее, но не менее важное: мы действующие чемпионы Европы и хотим показать, что, несмотря на неполный состав национальной сборной, в Словении по-прежнему много хороших баскетболистов. Наша цель – сыграть энергично, проявить характер и огромное желание. О конкурентах говорить рано, так как они тоже претерпели определенные изменения.

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Для меня, Словения – это очередной соперник. Очень неприятный соперник. Они знают, как играть, они умеют играть, хорошо обучены. Некоторые игроки имеют хорошую репутацию в Европе. Я словенцев считаю командой, которая лучше всего умеет притворяться. Там большинство игроков нападают, они агрессивны, хорошо чувствуют дистанцию ​​и когда ты их трогаешь, то они сразу падают. Я сейчас не говорю о каких-то тактические баскетбольные примудростях нападения или защиты. Они знают, как играть.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы и словенцы делят второе-третье место в отборочной группе F. Напомним, на Евробаскет выйдут три лучшие команды квартета.

Положение в группе F.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-1997

Словения – Украина – 75:80 (46:45, 29:35)

Евробаскет-2001, отборочный раунд

Украина – Словения – 63:76 (33:45, 30:31)

Словения – Украина – 96:73 (20:17, 23:14, 27:24, 26:18)

Евробаскет-2011

Украина – Словения – 64:68 (12:18, 8:23, 18:16, 26:11)

Евробаскет-2013, матч за 5-6 место

Словения – Украина – 69:63 (16:23, 24:13, 14:8, 15:19)

Евробаскет-2017, отборочный раунд

Словения – Украина – 84:77 (23:15, 25:24, 24:17, 12:21)

Украина – Словения – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)

Евробаскет-2017. 1/8 финала

Словения – Украина – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

Кубок мира-2019, отборочный раунд

Украина – Словения – 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Словения – Украина – 85:84 ОТ (17:20, 13:19, 18:17, 28:18, 9:8)

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболиста сборной Украины Александра Кобца отчислили из клуба за игру на тотализаторе.