Словения – Украина: анонс матча отбора на Евробаскет-2022
Мужская сборная Украины по баскетболу возобновляет выступления в отборе к чемпионату Европы 2022 года.
Из-за пандемии коронавируса третий и четвертый тур квалификации пройдет в так называемом пузыре, который организовали в словенской Любляне. 28 ноября "желто-синие" сыграют с хозяевами паркета. Начало встречи – в 21:10 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ СЛОВЕНИЯ – УКРАИНА
Увидеть поединок можно будет в прямой трансляции на телеканале XSPORT.
Кроме того, эфир из Любляны проведет официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Фаворитами игры считаются словенцы. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,32.
Ничья в основное время оценивается котировкой 14,00. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,55.
СОСТАВЫ
Словения: Ребец, Рупник, Шпан, Ходжич, Месичек, Блажич, Лапорник, Хроват, Шкедель, Махкович, Мурич, Дурник, Коси, Морган, Макура
Украина: Лукашов, Зотов, Мишула, Шундель, Санон, Липовый, Беликов, Тимофеенко, Бобров, Герун, Павлов, Кравцов, Петров
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Александер Секулич, главный тренер сборной Словении:
– Мы понимаем, что впереди матч, от которого публика многого ожидает. И последнее, но не менее важное: мы действующие чемпионы Европы и хотим показать, что, несмотря на неполный состав национальной сборной, в Словении по-прежнему много хороших баскетболистов. Наша цель – сыграть энергично, проявить характер и огромное желание. О конкурентах говорить рано, так как они тоже претерпели определенные изменения.
Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:
– Для меня, Словения – это очередной соперник. Очень неприятный соперник. Они знают, как играть, они умеют играть, хорошо обучены. Некоторые игроки имеют хорошую репутацию в Европе. Я словенцев считаю командой, которая лучше всего умеет притворяться. Там большинство игроков нападают, они агрессивны, хорошо чувствуют дистанцию и когда ты их трогаешь, то они сразу падают. Я сейчас не говорю о каких-то тактические баскетбольные примудростях нападения или защиты. Они знают, как играть.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Украинцы и словенцы делят второе-третье место в отборочной группе F. Напомним, на Евробаскет выйдут три лучшие команды квартета.
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Евробаскет-1997
Словения – Украина – 75:80 (46:45, 29:35)
Евробаскет-2001, отборочный раунд
Украина – Словения – 63:76 (33:45, 30:31)
Словения – Украина – 96:73 (20:17, 23:14, 27:24, 26:18)
Евробаскет-2011
Украина – Словения – 64:68 (12:18, 8:23, 18:16, 26:11)
Евробаскет-2013, матч за 5-6 место
Словения – Украина – 69:63 (16:23, 24:13, 14:8, 15:19)
Евробаскет-2017, отборочный раунд
Словения – Украина – 84:77 (23:15, 25:24, 24:17, 12:21)
Украина – Словения – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)
Евробаскет-2017. 1/8 финала
Словения – Украина – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)
Кубок мира-2019, отборочный раунд
Украина – Словения – 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)
Словения – Украина – 85:84 ОТ (17:20, 13:19, 18:17, 28:18, 9:8)
Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболиста сборной Украины Александра Кобца отчислили из клуба за игру на тотализаторе.