МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

"Скорее всего": Бродский высказался о тренере сборной Украины по баскетболу

1.1тЧитать материал на украинском

Новым главным тренером мужской сборной Украины по баскетболу может стать иностранный специалист.

Об этом заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. По его словам, нынешний наставник "желто-синих" Евгений Мурзин должен отчитаться о проделанной работе.

Михаил Бродский

Михаил Бродский

ФБУ

Новости
Украина в отборе Кубка мира по баскетболу: итоговое положение

"Ко мне пришел Евгений Мурзин и сказал, что он готов уйти в отставку. Я считаю, что ему сначала надо отчитаться перед президиумом и определиться, куда мы идем дальше. Скорее всего, новым тренером национальной сборной будет иностранец, но не исключаю тот факт, что это будет украинец. Под иностранца я уже ищу спонсора, более того уже есть наметки, чуть позже расскажу, кто это – этот человек готов помогать", – цитирует Бродского пресс-служба ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины не смогла выйти на Кубок мира по баскетболу 2019 года, проиграв решающие матчи отбора Черногории и Словении.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Михаил Бродский
Тег
сборная Украины по баскетболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги