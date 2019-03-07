"Скорее всего": Бродский высказался о тренере сборной Украины по баскетболу

Новым главным тренером мужской сборной Украины по баскетболу может стать иностранный специалист.

Об этом заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. По его словам, нынешний наставник "желто-синих" Евгений Мурзин должен отчитаться о проделанной работе.

Михаил Бродский ФБУ

"Ко мне пришел Евгений Мурзин и сказал, что он готов уйти в отставку. Я считаю, что ему сначала надо отчитаться перед президиумом и определиться, куда мы идем дальше. Скорее всего, новым тренером национальной сборной будет иностранец, но не исключаю тот факт, что это будет украинец. Под иностранца я уже ищу спонсора, более того уже есть наметки, чуть позже расскажу, кто это – этот человек готов помогать", – цитирует Бродского пресс-служба ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины не смогла выйти на Кубок мира по баскетболу 2019 года, проиграв решающие матчи отбора Черногории и Словении.

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