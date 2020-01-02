Скончался экс-глава НБА, сотворивший революцию в лиге

Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн умер 1 января 2020 года в возрасте 77 лет от кровоизлияния в мозг, которое он перенес три недели назад.

"Дэвид начал руководить НБА в 1984 году, когда организация была на распутье. Он провел у ее руля 30 лет, превратив НБА в лигу, которую мы все знаем. Он активно сотрудничал со СМИ, заключал маркетинговые соглашения и предоставил миллиардам человек возможность наблюдать за игрой", – написано в заявлении на официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дэвид Стерн Корреспондент.net

Стоит отметить, что за время правления Стерна телевизионные доходы НБА выросли с 10 миллионов долларов в год до 900 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 60 лет скончался боксер-рекордсмен в первом тяжелом весе Карлос де Леон.

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