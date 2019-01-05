"Киев-Баскет" подал протест на результат четвертьфинала Кубка Украины

"Киев-Баскет" уступил "Черкаським Мавпам" по сумме двух встреч в четвертьфинале Кубка Украины по баскетболу. Сразу после окончания матча "Киев-Баскет" обжаловал его итог.

После первой встречи "Мавпы" обеспечили себе комфортное преимущество в 18 очков. В ответном поединке 5 января в Киеве победу со счетом 76:69 одержала столичная команда, но этого исхода оказалось недостаточно для того, чтобы выйти в Финал четырех.

Киев-Баскет - Черкаськи Мавпы ФБУ

Однако "Киев-Баскет" с таким результатом мириться не стал. Дело в том, что во второй четверти на площадке у соперника киевлян находилось больше легионеров, чем разрешено регламентом, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В случае удовлетворения протеста киевлян "Мавпам" засчитают техническое поражение 0:20, а по сумме двух поединков путевку в полуфинал соревнований получит "Киев-Баскет".

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Кубка Украины по баскетболу сыграют БК "Одесса", "Политехник" и "Днепр".