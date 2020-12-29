Схватил за волосы и ударил: в Италии тренер напал на баскетболиста во время матча

В матче итальянской Лиги А по баскетболу между "Пезаро" и "Триестом" случился курьезный момент, когда тренер первых Ясмин Репеша не сумел сдержать эмоции и напал на своего подопечного Хенри Дрелла.

Команда хорватского специалиста проигрывала со счетом 59:63 в конце третьей четверти, и это его совсем не устраивало. Под его горячую руку попал 20-летний эстонский форвард. Когда он шел на замену, тренер сначала схватил его за волосы, а затем с размаху ударил по спине.

Репеше удалось завести своих подопечных, которые в решающем отрезке сумели переломить ход поединка и победить со счетом 84:74. Этот результат позволил "Пезаро" подняться на восьмое место, которое позволяет продолжить борьбу в плей-офф по итогам регулярного сезона. "Триест" идет на третьей позиции с конца и ведет активную борьбу за выживание.

В 2019 году Дрелл заявился на драфт НБА, но позже решил снять свою кандидатуру. В итальянском клубе он проводит второй сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее баскетболисты "Одессы" подрались в местном ресторане.