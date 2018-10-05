МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Шоу в Запорожье: анонс стартовой игры сезона Суперлиги Пари-Матч

998Читать материал на украинском

В чемпионате Украины по баскетболу в пятницу, 5 октября, стартует новый сезон Суперлиги Пари-Матч. В первой игре нового сезона в обновленном Дворце спорта "Юность" в Запорожье одноименная местная команда сразится с МБК "Николаев". Начало встречи – в 19:30.

ПРОМО НОВОГО СЕЗОНА СУПЕРЛИГИ ПАРИ-МАТЧ

19:30. Запорожье, ДС "Юность". БК "Запорожье" – МБК "Николаев", трансляция – XSPORT, сайт Федерации баскетбола Украины, купить билеты

Новости
Сборная Украины - команда дня на КМ U-23 по баскетболу 3х3

Главной фишкой нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч стало нововведение по инициативе национальной Федерации. Впервые призеры первенства получат денежное вознаграждение за свое успешное выступление.

В БК "Запорожье" накануне старта чемпионата произошли кардинальные изменения в составе. Команда Валерия Плеханова подписала сразу пятерых новичков, среди которых три американских легионера и двое украинцев.

Шоу в Запорожье: анонс стартовой игры сезона Суперлиги Пари-Матч
Новости
Определился обладатель Суперкубка Украины по баскетболу

В свою очередь николаевская команда сменила в межсезонье главного тренера: вместо Владимира Поляха "корабелов" возглавил Виталий Черний. Кроме того, клуб покинули лидеры минувшего сезона Александр Кушниров и Денис Носов.

Отметим, что "Николаев" был сильнее соперника в трех из четырех матчей регулярного чемпионата.

Шоу в Запорожье: анонс стартовой игры сезона Суперлиги Пари-Матч

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продолжается продажа билетов на открытие баскетбольного сезона, в котором "Киев-Баскет" сыграет с чемпионом страны "Черкаськими Мавпами".

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперлига
Место
УкраинаЗапорожье
Объекты
ЗапорожьеМБК Николаев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги