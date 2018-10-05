Шоу в Запорожье: анонс стартовой игры сезона Суперлиги Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу в пятницу, 5 октября, стартует новый сезон Суперлиги Пари-Матч. В первой игре нового сезона в обновленном Дворце спорта "Юность" в Запорожье одноименная местная команда сразится с МБК "Николаев". Начало встречи – в 19:30.

ПРОМО НОВОГО СЕЗОНА СУПЕРЛИГИ ПАРИ-МАТЧ

19:30. Запорожье, ДС "Юность". БК "Запорожье" – МБК "Николаев", трансляция – XSPORT, сайт Федерации баскетбола Украины, купить билеты

Главной фишкой нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч стало нововведение по инициативе национальной Федерации. Впервые призеры первенства получат денежное вознаграждение за свое успешное выступление.

В БК "Запорожье" накануне старта чемпионата произошли кардинальные изменения в составе. Команда Валерия Плеханова подписала сразу пятерых новичков, среди которых три американских легионера и двое украинцев.

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В свою очередь николаевская команда сменила в межсезонье главного тренера: вместо Владимира Поляха "корабелов" возглавил Виталий Черний. Кроме того, клуб покинули лидеры минувшего сезона Александр Кушниров и Денис Носов.

Отметим, что "Николаев" был сильнее соперника в трех из четырех матчей регулярного чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продолжается продажа билетов на открытие баскетбольного сезона, в котором "Киев-Баскет" сыграет с чемпионом страны "Черкаськими Мавпами".