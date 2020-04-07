"Сходил с ума": Михайлюк – о карантине в США, успехе в НБА и любви к Черкассам

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк, признался, что вынужденная изоляция из-за пандемии коронавируса далась ему непросто.

Святослав Михайлюк @sviat_10

"Здесь запрещено собираться в компании больше 10 человек. Две недели назад я начал тренироваться. До этого сходил с ума. Играл в видеоигры. Сейчас здесь трудно найти зал для тренировок, потому что все закрыто из-за карантина. Мы договорились с одним из частных спортзалов, но он не всегда открыт. Если нет возможности тренироваться в помещении, то остается только улица, - рассказал украинец в прямом эфире Instagram Максима Михельсона.

Святослав Михайлюк и Максим Михельсон @maksymmikhelson

Описал Михайлюк и ситуацию в "Пистонс", где 15 марта центровой команды Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

"Сейчас, когда не видимся, мы все состоим в интерактивном чате и стараемся общаться. Когда стало известно, что Вуд заразился, в его сторону не было никакой агрессии. Все его поддерживали. И мы все понимали, что у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет шансы легче перенести болезнь гораздо больше", - отметил Свят.

Святослав Михайлюк @sviat_10

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, поделился секретом, как добиться успеха в баскетболе.

"Во-первых, должно быть стремление к успеху и любовь к баскетболу. Потому что если ты тренируешься просто так, то лучше найти что-то другое, что тебе более интересно. Во-вторых, немножко таланта и понимания того дела, которым ты планируешь заниматься. В-третьих, трудолюбие. И важен круг людей, с которыми ты общаешься, потому что они тебе должны говорить всю правду, какой бы она не была", - заявил игрок сборной Украины.

Святослав Михайлюк @sviat_10

По словам Михайлюка он очень соскучился по Родине.

"Постараюсь приехать в Украину, когда закончится карантин. Но сейчас трудно прогнозировать. Посмотрим. Очень сильно скучаю по Черкассам. Мне нужно пару недель, чтобы погулять по городу, встретиться с друзьями. Много хороших воспоминаний о "Черкаських Мавпах"… Поэтому стараюсь всегда приезжать в Черкассы. Слышал, что Михаила Бродского назвали меценатом года в Черкассах. Это абсолютно заслуженно, и должно было случиться гораздо раньше. Потому что то, что он делает для украинского баскетбола, значит очень много. Это помогает нашему баскетболу развиваться – и как виду спорта, и как стране", - подытожил баскетболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заразившийся коронавирусом игрок НБА Руди Гобер до этого насмехался над болезнью, считая всемирную обеспокоенность из-за эпидемии необоснованной.

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