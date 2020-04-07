Главная Новости
7 апреля • обновлено в 21:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"Сходил с ума": Михайлюк – о карантине в США, успехе в НБА и любви к Черкассам

1.9т
Читать материал на украинском

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк, признался, что вынужденная изоляция из-за пандемии коронавируса далась ему непросто.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

@sviat_10

"Здесь запрещено собираться в компании больше 10 человек. Две недели назад я начал тренироваться. До этого сходил с ума. Играл в видеоигры. Сейчас здесь трудно найти зал для тренировок, потому что все закрыто из-за карантина. Мы договорились с одним из частных спортзалов, но он не всегда открыт. Если нет возможности тренироваться в помещении, то остается только улица, - рассказал украинец в прямом эфире Instagram Максима Михельсона.

Святослав Михайлюк и Максим Михельсон

Святослав Михайлюк и Максим Михельсон

@maksymmikhelson

Описал Михайлюк и ситуацию в "Пистонс", где 15 марта центровой команды Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

"Сейчас, когда не видимся, мы все состоим в интерактивном чате и стараемся общаться. Когда стало известно, что Вуд заразился, в его сторону не было никакой агрессии. Все его поддерживали. И мы все понимали, что у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет шансы легче перенести болезнь гораздо больше", - отметил Свят.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

@sviat_10

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, поделился секретом, как добиться успеха в баскетболе.

"Во-первых, должно быть стремление к успеху и любовь к баскетболу. Потому что если ты тренируешься просто так, то лучше найти что-то другое, что тебе более интересно. Во-вторых, немножко таланта и понимания того дела, которым ты планируешь заниматься. В-третьих, трудолюбие. И важен круг людей, с которыми ты общаешься, потому что они тебе должны говорить всю правду, какой бы она не была", - заявил игрок сборной Украины.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

@sviat_10

По словам Михайлюка он очень соскучился по Родине.

"Постараюсь приехать в Украину, когда закончится карантин. Но сейчас трудно прогнозировать. Посмотрим. Очень сильно скучаю по Черкассам. Мне нужно пару недель, чтобы погулять по городу, встретиться с друзьями. Много хороших воспоминаний о "Черкаських Мавпах"… Поэтому стараюсь всегда приезжать в Черкассы. Слышал, что Михаила Бродского назвали меценатом года в Черкассах. Это абсолютно заслуженно, и должно было случиться гораздо раньше. Потому что то, что он делает для украинского баскетбола, значит очень много. Это помогает нашему баскетболу развиваться – и как виду спорта, и как стране", - подытожил баскетболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заразившийся коронавирусом игрок НБА Руди Гобер до этого насмехался над болезнью, считая всемирную обеспокоенность из-за эпидемии необоснованной.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Максим Михельсон Святослав Михайлюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Баскетбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Трамп раскритиковал ВОЗ из-за запоздалой реакции по ситуации с пандемией в Китае.

  • В СНБО рассказали, об окончании карантина в Украине.

  • В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы – результат за 3 дня.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Astralis
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
2,15 Сделать ставку
mousesports
VS
NaVi
Тотал больше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
FATE
VS
Tricked
Победа Tricked
1.65 Сделать ставку
NaVi Junior
VS
Mustang Crew
Победа NaVi Junior
1.50 Сделать ставку
Городея
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
2.07 Сделать ставку
Торпедо
VS
Энергетик-БГУ
Победа Торпедо с форой (0)
1.55 Сделать ставку
Слуцк
VS
Витебск
Инд. тотал Слуцка больше 1
1.71 Сделать ставку
Неман
VS
Белшина
Победа Немана
1.87 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку