Сезон завершен: результаты Суперлиги Пари-Матч 25 марта

В чемпионате Украины по баскетболу состоялись заключительные матчи группового этапа в Суперлиге Пари-Матч. Игры прошли в трех городах нашей страны.

Центральным поединком матч-дня стала битва в Черкассах, где местные "Мавпы" разгромили южненский "Химик" - 99:67. Подопечные Виталия Степановского лишь в дебюте создали небольшие проблемы хозяевам. Уже с середины первой четверти черкасщане, уверенно играя под кольцами и плотно защищаясь, захватили инициативу и не отдали ее до финальной сирены.

"Черкаськи Мавпы" — "Химик" 99:67 (33:20, 18:23, 22:15, 26:9)

"Мавпы": Бояркин (3), Кольченко (12), Ткаченко (2), Липовцев (3 + 5 подборов + 6 передач), Дэвис (20) — старт; Конате (17 + 8 подборов), Кобец (25 + 7 подборов), Беллфилд (9 + 5 подборов + 10 передач), Скапинцев (8), Нагорный, Руслов.

"Химик": Колтер (9), Сидоров (5 + 4 передачи), Войналович (3), Павлов (13), Антипов (8) — старт; Мальчевский (4), Рябчук, Петров (7 + 5 подборов), Эрианс (13), Сивир (2), Марченко (3).

Победитель регулярного сезона "Днепр" на своей площадке просто уничтожил аутсайдеров из "Запорожья" - 97:77. По ходу встречи преимущество баскетболистов Дениса Журавлева составляло больше 30 пунктов.

"Днепр" — БК "Запорожье-ZOG" 97:77 (30:13, 24:10, 25:23, 18:31)

"Днепр": Мишула (11 + 4 передачи), Шундель (15), Ревзин (11 + 5 подборов), Глебов (8 + 6 подборов + 5 передачи), Тимофеенко (10 + 8 подборов + 4 передачи) — старт; Шевченко (9 + 4 передачи), Сизов (6 + 4 передачи + 4 потери), Загреба (10), Закурдаев (14), Мироненко (3).

"Запорожье": Ткачук (0 + 6 передач), Щепкин (2), Овдеенко (11), Никитин, Анисимов (4 + 7 подборов) — старт; Теряник (3), Кожемякин (16 + 4 потери), Кондраков (22), Буц (9 + 5 подборов), Ворник (10).

Самой напряженной вышла игра в Харькове, где "Политехник" обыграл МБК "Николаев" (92:90). Хозяева в третьей четверти умудрились растерять свое 15-очковое преимущество и напрячь зрителей драматичной концовкой. К восторгу фанатов нервы крепче оказались именно у харьковчан, которые и праздновали победу.

"Политехник" — МБК "Николаев" 92:90 (27:23, 23:17, 21:22, 21:28)

"Политехник": Йованович (26), Козлов (18 + 5 подборов + 4 передачи), Барнс (20 + 7 подборов + 6 передач), Рочняк (15), Вуйович (7 + 9 подборов) — старт; Кузнецов, Колотилов (4), Рудаков (2 + 4 подбора).

"Николаев": Тонченко (13 + 8 передач), Попов (4), Иванов (8), Онуфриев (4), Кушниров (20 + 7 подборов) — старт; Носков (13 + 5 подборов), Аникиенко (10), Мусиенко (8), Давидюк (7), Хохоник (3), Жуковский, Бобров

Плей-офф стартует 29 марта четвертьфинальными матчами, которые продлятся до двух побед одной из команд.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Святослав Михайлюк с рекордом вышел в 1/4 финала NCAA.