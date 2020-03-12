Сезон баскетбольной Суперлиги Пари-Матч завершен досрочно из-за коронавируса

Розыгрыш мужской и женской Суперлиги Пари-Матч досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято на Исполкоме Федерации баскетбола Украины в четверг, 12 марта.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ФБУ, досрочно завершены чемпионаты Украины в высшей лиге среди мужчин и женщин. Финал четырех Кубка Украины по баскетболу среди мужчин, который должен был состояться в Южном 14-15 марта, решено перенести на более поздний срок – матчи пройдут в сентябре 2020-го.

О распределении призовых мест в чемпионате Украины будет объявлено позже, информирует пресс-служба национальной федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране из-за угрозы эпидемии коронавируса. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.

Карантин распространяется на детские, средние и высшие учебные заведения, а также предусматривает запрет культурных, спортивных и других массовых мероприятий до 200 человек.

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