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12 марта • обновлено в 13:20
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Сезон баскетбольной Суперлиги Пари-Матч завершен досрочно из-за коронавируса

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Розыгрыш мужской и женской Суперлиги Пари-Матч досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято на Исполкоме Федерации баскетбола Украины в четверг, 12 марта.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ФБУ, досрочно завершены чемпионаты Украины в высшей лиге среди мужчин и женщин. Финал четырех Кубка Украины по баскетболу среди мужчин, который должен был состояться в Южном 14-15 марта, решено перенести на более поздний срок – матчи пройдут в сентябре 2020-го.

Сезон баскетбольной Суперлиги Пари-Матч завершен досрочно из-за коронавируса

О распределении призовых мест в чемпионате Украины будет объявлено позже, информирует пресс-служба национальной федерации.

Сезон баскетбольной Суперлиги Пари-Матч завершен досрочно из-за коронавируса

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Автор
Денис Карпов
Тема
Суперлига
Место
Украина
Тег
Федерация баскетбола Украины
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