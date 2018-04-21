Серия за "бронзу" чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч: календарь и расписание трансляций

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) опубликовала расписание игр за третье место чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч. В борьбу за бронзовые медали вступят МБК "Николаев" и "Химик".
Серия пройдет до трех побед одной из команд и согласно схеме проведения первенства южненцы, финишировав в регулярном сезоне выше "Николаева", получили преимущество своей площадки.
Первая встреча команд пройдет уже в понедельник, 23 апреля.
Отметим, что поединки бронзовой серии можно будет увидеть на каналах ObozTV, XSPORT, сайте ФБУ и официальной странице организации в социальной сети Facebook.
23 апреля
18:00. Южный, ФСК "Олимп", "Химик" - МБК "Николаев", трансляция – XSPORT, сайт ФБУ
25 апреля
18:00. Южный, ФСК "Олимп", "Химик" - МБК "Николаев", трансляция – XSPORT, сайт ФБУ
28 апреля
16:00. Николаев, СК "Надежда", МБК "Николаев" - "Химик", трансляция – XSPORT, сайт ФБУ
При необходимости
30 апреля
16:00. Николаев, СК "Надежда", МБК "Николаев" - "Химик", трансляция – XSPORT, сайт ФБУ
3 мая
18:00. Южный, ФСК "Олимп", "Химик" - МБК "Николаев", трансляция – XSPORT, сайт ФБУ
Как сообщал "Обозреватель", в женском чемпионате Украины Суперлиге Пари-Матч определились финалисты.
Читайте все новости по теме "Суперлига" на Обозревателе.