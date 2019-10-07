Серебренная Украина: что нужно знать о вице-чемпионах мира по баскетболу 3х3

Перед 1/2 финала против Нидерландов сборную Украины не все ожидали увидеть в финале чемпионата мира U-23. Но наши парни решили иначе и взялись творить сенсацию!

Нидерландцы в итоге были разбиты, и наша команда пробилась в финальную схватку с Россией. Увы, здесь уже победа досталась сопернику, но даже в статусе "вице-чемпиона" мира сине-желтые вернулись домой настоящими героями.

Что помогло сборной Украины по-настоящему заявить о себе на ЧМ-2019 и как наши парни "ковали серебро" — рассказывает OBOZREVATEL.

Лишь два поражения и сенсационная десятка

Украина на групповом этапе сражалась с Киргизстаном, Катаром, Бразилией и Италией, которой в итоге и потерпела одно из двух поражений на турнире. Хотя проигрыш в 4 очка не помешал украинцам выйти из группы в качестве лидера, благодаря уверенным победам в других играх и обойдя итальянцев лишь на 1 пункт.

В 1\4 финала с Аргентиной тоже не возникло особых проблем (18:14), а вот в полуфинале наших парней ждал настоящий барьер. Впрочем, украинцы настолько успешнее и результативнее провели начало игры, что сразу обеспечили себе уверенный задел и довели дело до победы с разницей в 10 очков (19:9)!

До золота оставался лишь один шаг, но следовало пройти Россию. Один из фаворитов турнира не дал слабины, хоть Украина сыграла более чем достойно (11:21). Но в итоге наши парни довольствуются серебром и впервые в истории команды возвращаются домой номинантами ЧМ.

Антон Мусиенко сумел войти в топ-10 игроков ЧМ fiba.basketball

Серебренная четверка: ударник из Одессы, работяга "Киев-Баскета" и дерзкий дуэт из Черкасс

Сборная Украины U-23 сформирована из баскетболистов традиционных команд 5х5, играющих в украинской Суперлиге Пари-Матч. Тем не менее, парни уделяют и много внимания 3х3, до ЧМ-2019 неплохо выступив на чемпионате Европы и пошумев в Лиге наций.

Сейчас же, на чемпионате мира, украинская команда состояла из такой четверки — Евгений Балабан ("Одесса"), "Антон Мусиенко" ("Киев-Баскет"), Иван Ткаченко и Никита Руслов (оба — "Черкаськи Мавпы").

Сборная Украины U-23 fiba.basketball

Еще в начале чемпионата многие болельщики отмечали, что сборная Украины является одной из самых сбалансированных команд ЧМ — есть своя звезда и ударник (Балабан), классный "работяга" со способностью "вспыхнуть" в любой момент (Мусиенко), напористый форвард (Ткаченко) и цепкий боец (Руслов). Другие сборные только и мечтали о составах такого плана, в то время как Украина благодаря своей вариативности сравнительно спокойно дошла до финала.

Иван Ткаченко и Никита Руслов, воспитанники школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, отыграли в каждом из 7-ми матчах сборной на турнире (23 и 19 очков соответственно). При этом Ткаченко вошел в топ-25 общего рейтинга игроков, по-своему став одним из открытий турнира. Именно форвард набрал больше всего очков в финале с Россией (а также в матче группы с Бразилией) и показал, что такое отменная физическая подготовка.

Ивна Ткаченко в 7-ми играх заработал 23 очка fiba.basketball

Антон Мусиенко ехал на ЧМ с очередными переменами в карьере, летом перебравшись в стан "Киев-Баскета". Прошлый сезон он провел в довольно проблемном "Николаеве", и его оптимальная форма была под вопросом на ЧМ. Но Антон сумел не только "стабилизироваться" к чемпионату мира, а и войти в число самых результативных игроков турнира (7 матчей, 36 очков).

Ну а про Евгения Балабана в контексте 3х3 и говорить нечего. Евгений, который большую часть карьеры до Одессы провел в "Черкаських Мавпах", все больше становится игроком с мировой известностью на площадке с одним кольцом. И на ЧМ от лидера украинцев ждали сильных выступлений. Он не разочаровал — 13 очков (2/3 от общего количества) в матче с Италией и очень сильная игра на протяжении всего турнира. В итоге Балабан вместе с Мусиенко вошел в топ-10 лучших игроков чемпионата мира!

Топ-10 итогового личного рейтинга ЧМ

Перемены быстро дали плоды

В первую очередь за серебренными медалями вышла вся четверка баскетболистов, однако, пожалуй, основной фактор успеха так и остался незамеченным. Летом команда получила нового тренера — Тимура Арабаджи, который сумел быстро и успешно усилить игру "сине-желтых" для завоевания медали ЧМ.

Тимур Арабаджи bcap.kh.ua

В первую очередь Арабаджи работает с главной сборной Украины 3х3, и летом сходу готовил национальную команду в двух составах сразу на два турнира — взрослый ЧМ и Европейские игры в Минске. Тем не менее, он распределил ресурс и силы наилучшим образом — так, что улучшение почувствовала и U-23, летом начав свой путь в Лиге наций. Примечательно, что именно через ЛН команда U-23 и вела подготовку к своему ЧМ — целенаправленных сборов у "сине-желтых" перед поездкой в Китай не было.

Вместо итога

В прошлом году сборная Украины U-23 на чемпионате мира немного неожиданно вылетела в 1/4 финала, в статусе 5-й команды рейтинга уступив 10-й Франции. Сейчас же украинцы существенно улучшили результат и повысили планку требований к себе. Но все закономерно — команда Арабаджи показала, что без проблем осваивает и реализует насыщенный передачами быстрый баскетбол, не завися от одного состава или какой-то связки. Эта сборная Украины прошла отменное формирование и хорошую закалку, но это лишь начало пути. Может, уже в ближайшем будущем впору серьезно рассчитывать и на "золото" ЧМ?

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