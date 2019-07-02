Сенсация от России: определились четвертьфиналисты женского Евробаскета

На женском чемпионате Европы по баскетболу, который в эти дни проходит в Латвии и Сербии, завершились матчи 1/8 финала.

Грандиозную сенсацию преподнесла сборная России. Подопечные Олафа Ланге, которые с огромным трудом с третьего места пробились в плей-офф, победили команду Италии - 63:54.

В четвертьфинале россиянок ждут испанки.

Вторыми четвертьфиналистами стали бельгийки, в напряженной борьбе одолев словенскую команду 72:67. Они сразятся с Францией.

Ранее в 1/4 финала вышли команды Швеции и Великобритании, которые за полуфинал сыграют с Сербией и Венгрией соответственно. Все матчи этой стадии запланированы на 4 июля.

Новости В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

Напомним, что женская сборная Украины проиграла все три матча группового этапа на Евробаскете-2019 и покинула турнир.

Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли латвийкам (74:82).

Самые красивые девушки у нас в Instagram!