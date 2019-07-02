Сенсация от России: определились четвертьфиналисты женского Евробаскета

На женском чемпионате Европы по баскетболу, который в эти дни проходит в Латвии и Сербии, завершились матчи 1/8 финала.
Грандиозную сенсацию преподнесла сборная России. Подопечные Олафа Ланге, которые с огромным трудом с третьего места пробились в плей-офф, победили команду Италии - 63:54.
В четвертьфинале россиянок ждут испанки.
Вторыми четвертьфиналистами стали бельгийки, в напряженной борьбе одолев словенскую команду 72:67. Они сразятся с Францией.
Ранее в 1/4 финала вышли команды Швеции и Великобритании, которые за полуфинал сыграют с Сербией и Венгрией соответственно. Все матчи этой стадии запланированы на 4 июля.
Напомним, что женская сборная Украины проиграла все три матча группового этапа на Евробаскете-2019 и покинула турнир.
Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли латвийкам (74:82).
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