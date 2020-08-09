Сборные Украины победили в 5-м туре Суперлиги Пари-Матч 3х3

Мужская и женская национальные сборные Украины по баскетболу 3х3 стали победителями 5-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3, который состоялся 9 августа на столичном НСК Олимпийский.

В финале женской категории первый состав сборной Украины (Анна Ольховик, Анна Рульова, Кристина Филевич, Наталья Цюбик) победил команду "Франковск-ПНУ" (Елена Тетерук, Анжелика Ляшко, Ирина Эль-Хаджмир, Татьяна Юркевичус) – 22:10. В матче за третье место второй состав сборной одолел СумГУ – 15:6.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

MVP женской категории стала Анна Ольховик.

Анна Ольховик ФБУ

У мужчин первый состав сборной Украины (Юрий Кондраков, Илья Кабацюра, Никита Руслов, Сергей Юрченко) преодолел сопротивление команды Run'n'gun (Вадим Довидный, Алексей Соловьев, Евгений Сахнюк, Максим Никитин) – 17:13. В поединке за третье место первый состав молодежной сборной U-23 победил товарищей из второго состава – 21:15.

MVP среди мужчин стал Юрий Кондраков.

Юрий Кондраков ФБУ

Напомним, национальные сборные Украины готовятся к чемпионату Европы по баскетболу 3х3, который должен состояться в конце сентября в Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертом туре Суперлиги Пари-Матч по баскетболу 3х3, который прошел в Одессе, у мужчин победила сборная Украины U-23.