Сборная Украины узнала расписание матчей отбора на Евробаскет-2021

Сборная Украины по баскетболу узнала расписание матчей в квалификационном турнире Евробаскета-2021. Отборочный раунд для "сине-желтых" стартует в феврале 2020-го матчем с командой Австрии.
Сборная Украины по баскетболу
fbu.ua
Как ранее стало известно, соперниками подопечных Айнарса Багатскиса по группе F стали сборные Словении, Венгрии и Австрии. Пресс-служба ФБУ знакомит с полным расписанием отборочного цикла сборной Украины.
20 февраля 2020
Австрия – УКРАИНА
23 февраля 2020
УКРАИНА– Венгрия
27 ноября 2020
Словения – УКРАИНА
30 ноября 2020
УКРАИНА – Австрия
18 февраля 2021
Венгрия – УКРАИНА
21 февраля 2021
УКРАИНА – Словения
Напомним, по итогам квалификации в финальную часть Евробаскета-2021 выйдут три лучшие команды из группы.
Решающая стадия пройдет сразу в четырех странах - Германии (Берлин, Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер украинской команды Святослав Михайлюк в эксклюзивном интервью оценил итоги жеребьевки Евробаскета-2021.
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