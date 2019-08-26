Сборная Украины узнала расписание матчей отбора на Евробаскет-2021

Сборная Украины по баскетболу узнала расписание матчей в квалификационном турнире Евробаскета-2021. Отборочный раунд для "сине-желтых" стартует в феврале 2020-го матчем с командой Австрии.

Сборная Украины по баскетболу fbu.ua

Как ранее стало известно, соперниками подопечных Айнарса Багатскиса по группе F стали сборные Словении, Венгрии и Австрии. Пресс-служба ФБУ знакомит с полным расписанием отборочного цикла сборной Украины.

20 февраля 2020

Австрия – УКРАИНА

23 февраля 2020

УКРАИНА– Венгрия

27 ноября 2020

Словения – УКРАИНА

30 ноября 2020

УКРАИНА – Австрия

18 февраля 2021

Венгрия – УКРАИНА

21 февраля 2021

УКРАИНА – Словения

Напомним, по итогам квалификации в финальную часть Евробаскета-2021 выйдут три лучшие команды из группы.

Решающая стадия пройдет сразу в четырех странах - Германии (Берлин, Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер украинской команды Святослав Михайлюк в эксклюзивном интервью оценил итоги жеребьевки Евробаскета-2021.

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