Сборная Украины укрепила позицию в отборочной группе женского Евробаскета-2021

Женская национальная сборная Украины укрепила вторую позицию в группе G квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2021 года.

В третьем матче отбора наша команда победила Финляндию – 84:66. Поэтому украинки имеют две победы в трех поединках. С пятью очками они занимают вторую строчку турнирной таблицы.

Возглавляет группу Бельгия, которая также 12 ноября победила Португалию – 59:49. У бельгиек три победы в трех матчах.

Напомним, в финальный турнир чемпионата Европы, который в следующем году должен состояться в Испании и Франции, выходят девять победителей групп и пять лучших команд среди тех, которые финишируют вторыми.

Положение команд

Свой следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября против Бельгии. Номинально домашний для нас матч состоится в Португалии в изолированном лагере из-за пандемии коронавируса. Начало в 20:00 Трансляция на канале XSport.