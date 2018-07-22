Сборная Украины поражением завершила Евробаскет U-20

Мужская сборная Украины по баскетболу среди игроков не старше 20 лет потерпела поражение на чемпионате Европы в заключительном матче первенства. На арене в Германии подопечные Вадима Пудзырея в игре за 11-12 место были слабее сверстников из Черногории - 79:98.

Черногория – Украина – 98:79 (19:15, 29:22, 29:18, 21:24) Черногория: В. Попович (8), Старовлах (13 + 4 передачи), Славкович (9 + 5 подборов +5 передач – 4 потери), М. Попович (27 + 10 подборов + 5 передач), М. Йокич (4); – Калуджерович (7 + 4 передачи), Распопович, Симонович (24 +8 подборов + 2 блок-шота), Йовичевич, Парача (2), Божович (4), Хайдукович Украина: Горобченко (6 + 4 передачи – 5 потерь), Ягодин (16 + 5 подборов + 4 перехвата), Немцу (10), Бондарчук (2), П. Бондаренко (1) — старт; Козак (8), Войналович (12), Дубоненко (2), Боднар, О. Бондаренко (1), Тыртышник (21)

Черногория - Украина ФИБА

Черногория - Украина ФИБА

Черногория - Украина ФИБА

Черногория - Украина ФИБА

Черногория - Украина ФИБА

Черногория - Украина ФИБА

Черногория - Украина ФИБА

Черногория - Украина ФИБА

Отметим, что днем ранее команда Украины проиграла Великобритании.

Напомним, что двумя днями ранее украинские баскетболисты на первенстве континентадобыли разгромную победу и сохранили прописку в Дивизионе А.