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15 сентября • обновлено в 21:25
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Сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала "бронзу" Лиги наций

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Мужская сборная Украины по баскетболу U-23 победила команду Белоруссии в матче за третье место финального этапа Лиги наций 3х3 – 18:16.

Наши ребята владели игровым преимуществом на протяжении большей части поединка. Однако в конце встречи соперники смогли перехватить инициативу. Почти за минуту до конца игрового времени Беларусь сравняла счет.

Впрочем, на заключительных секундах в наших ребята оказалось достаточно сил, чтобы завоевать победный результат.

Напомним, наша мужская команда стала к тому же победителем своей конференции.

На финальном этапе наша команда выступала в составе Евгения Балабана, Антона Мусиенко, Никиты Руслова, Ивана Ткаченко.

Женская сборная Украины на финальном этапе дошла до четвертьфинала.

Лига наций 3х3

Финальный этап

15 сентября

Матч за 3 место

Украина – Беларусь – 18:16 Украина: Мусиенко (4), Балабан (8), Ткаченко (3), Руслов (3)

Сборная Украины по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

Сборная Украины по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

Сборная Украины по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

Сборная Украины по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

Сборная Украины по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

Сборная Украины по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

Сборная Украины по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

Сборная Украины по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

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Тема
Баскетбол 3х3
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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