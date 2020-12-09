Сборная Украины по кибербаскетболу сыграет во втором сезоне FIBA Esports Open

В Европейской конференции наша команда стартует в группе 1, где ее соперниками будут сборные Германии, Латвии, Боснии и Герцеговины и России.

Матчи состоятся 12-13 декабря. В четвертьфинал выходят по две команды из группы.

Наша команда будет выступать таким составом: Вячеслав Самойленко (Кропивницкий), Вадим Довидный (Киев), Евгений Везломцев (Одесса), Александр Пидопригора (Одесса), Александр Кичкайло (Киев), Антон Гомон (Киев), Андрей Мазяр (Киев).

FIBA Esports Open

Европейская конференция

Расписание матчей сборной Украины

12 декабря

15:55 Германия – Украины

17:05 Украина – Латвия

13 декабря

13:40 Россия – Украины

16:35 Украина – Босния и Герцеговина

Плей-офф 13 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация баскетбола Украины (ФБУ) и Федерация кибербаскетбола Украины (UCBF) объявили о запуске нового официального чемпионата страны по компьютерной игре NBA2K21.