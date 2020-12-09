Сборная Украины по кибербаскетболу сыграет во втором сезоне FIBA Esports Open

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
1,4 т.
Сборная Украины по кибербаскетболу

В Европейской конференции наша команда стартует в группе 1, где ее соперниками будут сборные Германии, Латвии, Боснии и Герцеговины и России.

Матчи состоятся 12-13 декабря. В четвертьфинал выходят по две команды из группы.

Наша команда будет выступать таким составом: Вячеслав Самойленко (Кропивницкий), Вадим Довидный (Киев), Евгений Везломцев (Одесса), Александр Пидопригора (Одесса), Александр Кичкайло (Киев), Антон Гомон (Киев), Андрей Мазяр (Киев).

Список игроков

FIBA Esports Open

Европейская конференция

Расписание матчей сборной Украины

12 декабря

15:55 Германия – Украины

17:05 Украина – Латвия

Расписание матчей

13 декабря

13:40 Россия – Украины

16:35 Украина – Босния и Герцеговина

Расписание игр

Плей-офф 13 декабря

Турнирная сетка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация баскетбола Украины (ФБУ) и Федерация кибербаскетбола Украины (UCBF) объявили о запуске нового официального чемпионата страны по компьютерной игре NBA2K21.

Киберспорт