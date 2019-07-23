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Сборная Украины по баскетболу провела первую тренировку с новым тренером

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Во вторник, 23 июля, мужская национальная сборная Украины провела открытую тренировку – первую с Айнарсом Багатскисом у руля команды.

Все игроки, которые были вызваны на сбор, работают в полноценном режиме, готовясь к контрольным матчам против сборной Беларуси. Несмотря на то, что сбор прервал отпуска большинства игроков, он стал приятным бонусом для этого межсезонье, о чем говорит форвард Вячеслав Бобров.

"Я с удовольствием приехал в сборную поднять свой уровень подготовки, познакомиться с тренером и увидеться с ребятами, с которыми давно не общался. Многое мы не выработаем, ведь времени мало, но элементарные моменты в нападении и защите мы уже будем знать и тогда уже во время игровых окон будет легче", - цитирует Боброва ФБУ.

Сборная Украины по баскетболу провела первую тренировку с новым тренером

Поддержал своего партнера по команде и защитник Александр Мишула, который отметил, что этот сбор пойдет только на пользу:

"Это такой промежуточный сбор, к которому я отношусь очень положительно. Тем более, что мы никуда не готовимся – это больше для того, чтобы познакомиться с тренером, а также с некоторыми новыми игроками. Настроение хорошее", - заявил Мишула.

Сборная Украины по баскетболу провела первую тренировку с новым тренером

Сборная Украины по баскетболу провела первую тренировку с новым тренером

Больше всего внимания от представителей СМИ, которых на этот ивент собралось немало, было уделено новому главному тренеру Айнарсу Багатскису.

Мужская сборная Украины, напомним, следующие официальные матчи проведет лишь в феврале 2020 года, но уже 27 и 28 июля сыграет в Минске две контрольные игры против команды Беларуси.

Сборная Украины по баскетболу провела первую тренировку с новым тренером

Сборная Украины по баскетболу провела первую тренировку с новым тренером

Сборная Украины по баскетболу провела первую тренировку с новым тренером

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля авторитетный латвийский тренер Айнарс Багатскис подписал контракт на два года с Федерацией баскетбола Украины.

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Персона
Айнарс Багатскис
Место
Украина Киев
Тег
сборная Украины по баскетболу
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