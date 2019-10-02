Украинцы разгромили соперника на старте ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Евгения Балабана, Антона Мусиенко, Ивана Ткаченко стартовала на чемпионате мира (U-23) с уверенной победы над командой Кыргызстана.

ФБУ

Как сообщает пресс-служба ФБУ, подопечные Тимура Арабаджи в первой игре на мировом первенстве победили со счетом 22:9.

Наша команда сделала мощный рывок 7:0 и уверенно лидировала в матче, набрав по его итогам максимальное количество очков.

Украина - Кыргызстан 22:9

Украина: Балабан - 10, Мусиенко - 8, Ткаченко - 2, Руслов - 2

Мужская сборная на групповом этапе ЧМ играет против Кыргызстана, Катара, Бразилии и Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент ФБУ Бродский рассказал о развитии баскетбола в Украине.

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