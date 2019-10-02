Главная Новости
2 октября • обновлено в 15:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Украинцы разгромили соперника на старте ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

790 Читать материал на украинском

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Евгения Балабана, Антона Мусиенко, Ивана Ткаченко стартовала на чемпионате мира (U-23) с уверенной победы над командой Кыргызстана.

Украинцы разгромили соперника на старте ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

ФБУ

Как сообщает пресс-служба ФБУ, подопечные Тимура Арабаджи в первой игре на мировом первенстве победили со счетом 22:9.

Наша команда сделала мощный рывок 7:0 и уверенно лидировала в матче, набрав по его итогам максимальное количество очков.

Украина - Кыргызстан 22:9

Украина: Балабан - 10, Мусиенко - 8, Ткаченко - 2, Руслов - 2

Мужская сборная на групповом этапе ЧМ играет против Кыргызстана, Катара, Бразилии и Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент ФБУ Бродский рассказал о развитии баскетбола в Украине.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel