Сборная Украины перед Евробаскетом U-20 получила суперусиление

Украинский баскетболист, выступающий за "Вашингтон Уизардс", Иссуф Санон присоединится в последний момент к сборной Украины U-20 для участия в Евробаскете-2019.

Об этом сообщил сам спортсмен в комментарии Xsport. Кроме того, данную информацию подтвердил президент "Вашингтона" Томми Шеппард в эфире телеканала ESPN. Стало известно, что защитник уже покинул расположение своего клуба.

Иссуф Санон ФБУ

Стоит отметить, что Евробаскет-2019 среди 20-летних стартует 13 июля в Тель-Авиве. На групповом этапе украинцы встретятся со сборными Италии (13 июля), Сербии (14 июля) и Израиля (15 июля).

Как сообщал OBOZREVATEL, Санон отличился в матче Летней лиги НБА.

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