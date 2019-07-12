Сборная Украины перед Евробаскетом U-20 получила суперусиление

Украинский баскетболист, выступающий за "Вашингтон Уизардс", Иссуф Санон присоединится в последний момент к сборной Украины U-20 для участия в Евробаскете-2019.
Об этом сообщил сам спортсмен в комментарии Xsport. Кроме того, данную информацию подтвердил президент "Вашингтона" Томми Шеппард в эфире телеканала ESPN. Стало известно, что защитник уже покинул расположение своего клуба.
Иссуф Санон
ФБУ
Стоит отметить, что Евробаскет-2019 среди 20-летних стартует 13 июля в Тель-Авиве. На групповом этапе украинцы встретятся со сборными Италии (13 июля), Сербии (14 июля) и Израиля (15 июля).
Как сообщал OBOZREVATEL, Санон отличился в матче Летней лиги НБА.
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Евробаскет-2019" на OBOZREVATEL.