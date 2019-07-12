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Сборная Украины перед Евробаскетом U-20 получила суперусиление

1.1т Читать материал на украинском

Украинский баскетболист, выступающий за "Вашингтон Уизардс", Иссуф Санон присоединится в последний момент к сборной Украины U-20 для участия в Евробаскете-2019.

Об этом сообщил сам спортсмен в комментарии Xsport. Кроме того, данную информацию подтвердил президент "Вашингтона" Томми Шеппард в эфире телеканала ESPN. Стало известно, что защитник уже покинул расположение своего клуба.

Иссуф Санон

Иссуф Санон

ФБУ

Новости
Украинцы назвали состав на Евробаскет U-20

Стоит отметить, что Евробаскет-2019 среди 20-летних стартует 13 июля в Тель-Авиве. На групповом этапе украинцы встретятся со сборными Италии (13 июля), Сербии (14 июля) и Израиля (15 июля).

Как сообщал OBOZREVATEL, Санон отличился в матче Летней лиги НБА.

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Тема
Евробаскет-2019
Персона
Иссуф Санон
Место
Израиль Тель-Авив
Тег
молодежная сборная Украины по баскетболу
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