Сборная России опозорилась на турнире в Москве

Сборная России по баскетболу уступила команде Ирана со счетом 84:91 во втором матче международного турнира, который завершился в Москве.

Самым результативным игроком матча стал иранец Хамед Хаддади (26), в составе россиян - Андрей Воронцевич (14).

218-сантиметровый Хаддади тотально доминировал под кольцом. В одном из эпизодов Хамеда пытались сдержать сразу четыре игрока российской команды.

В первом матче турнира в пятницу россияне разгромили команду Иордании - 111:71.

Сборная Ирана стала победителем турнира, одержав две победы в двух матчах. Сборная России заняла второе место, команда Иордании - третье.

В комментариях россияне назвали такую игру своей командой позорищем.

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