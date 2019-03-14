СБЛУ Таскомбанк: определились победители дивизиона Запад

Во Львове состоялись решающие матчи дивизиона Запад Студенческой баскетбольной лиги Украины Таскомбанк.

В полуфиналах встречались команды Национального университета водного хозяйства и природопользования из Ривне и Львовской Политехники и Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки из Луцка и Ивано-Франковского колледжа ФВНУФВиСУ.

В первой паре львовяне убедительно переиграли ривненчан – 119:56. В другой паре сильнее были волыняне – 80:68.

В решающем матче сезона дивизиона Запад команда ВНУ захватила преимущество во второй половине игры против львовян и вырвала победу – 79:69.

Самым результативным у победителей стал Владимир Коцкий – 32 очка, 16 подборов.

Оба финалиста сыграют в финале сезона СБЛУ Таскомбанк в мае в Киеве.

СБЛУ Таскомбанк

дивизион Запад

1/2 финала

НУВХП (Ровно) – НУ Львовская Политехника – 56:119

ВНУ (Луцк) – ФВНУФВВИСУ (Ивано-Франковск) – 80:68

Матч за 3 место

ФВНУФВВИСУ (Ивано-Франковск) – НУВХП (Ривне) – 66:75

финал

ВНУ (Луцк) – НУ Львовская Политехника – 79:69 / статистика

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