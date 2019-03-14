СБЛУ Таскомбанк: определились победители дивизиона Запад

Во Львове состоялись решающие матчи дивизиона Запад Студенческой баскетбольной лиги Украины Таскомбанк.
В полуфиналах встречались команды Национального университета водного хозяйства и природопользования из Ривне и Львовской Политехники и Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки из Луцка и Ивано-Франковского колледжа ФВНУФВиСУ.
В первой паре львовяне убедительно переиграли ривненчан – 119:56. В другой паре сильнее были волыняне – 80:68.
В решающем матче сезона дивизиона Запад команда ВНУ захватила преимущество во второй половине игры против львовян и вырвала победу – 79:69.
Самым результативным у победителей стал Владимир Коцкий – 32 очка, 16 подборов.
Оба финалиста сыграют в финале сезона СБЛУ Таскомбанк в мае в Киеве.
СБЛУ Таскомбанк
дивизион Запад
1/2 финала
НУВХП (Ровно) – НУ Львовская Политехника – 56:119
ВНУ (Луцк) – ФВНУФВВИСУ (Ивано-Франковск) – 80:68
Матч за 3 место
ФВНУФВВИСУ (Ивано-Франковск) – НУВХП (Ривне) – 66:75
финал
ВНУ (Луцк) – НУ Львовская Политехника – 79:69 / статистика
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