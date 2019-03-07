СБЛУ ТАСкомбанк: определены группы в дивизионе Центр

В сезоне Студенческой баскетбольной лиги Украины ТАСкомбанк наступает пора решающих этапов.

После завершения областных этапов в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Киевской областях состоялась жеребьевка групп дивизиона Центр.

Матчи будут проходить 10-14 марта в СК КПИ.

СБЛУ ТАСкомбанк

дивизион Центр

группа 1

ЧНУ (Черкассы)

ВНМУ (Винница) *

КПИ (Киев)

группа 2

СумГУ (Сумы)

ЖГТУ (Житомир)

КНТЭУ (Киев)

Расписание матчей:

10 марта

19:30 СумГУ-КНТЭУ

11 марта

13:00 СумГУ-ЖДТУ

12 марта

13:00 КНТЭУ-ЖГТУ

14:30 ЧНУ - КПИ

13 марта

1/2 финала

1 матч 13:00

2 матч 15:00

14 марта

За 3-е место

10:00

финал

12:00

Приглашаем всех желающих на матчи СБЛУ Таскомабанк!

* Команда ВНМУ из Винницы не сможет принять участие в соревнованиях из-за форс-мажорных обстоятельств

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