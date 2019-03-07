СБЛУ ТАСкомбанк: определены группы в дивизионе Центр

В сезоне Студенческой баскетбольной лиги Украины ТАСкомбанк наступает пора решающих этапов.
После завершения областных этапов в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Киевской областях состоялась жеребьевка групп дивизиона Центр.
Матчи будут проходить 10-14 марта в СК КПИ.
СБЛУ ТАСкомбанк
дивизион Центр
группа 1
ЧНУ (Черкассы)
ВНМУ (Винница) *
КПИ (Киев)
группа 2
СумГУ (Сумы)
ЖГТУ (Житомир)
КНТЭУ (Киев)
Расписание матчей:
10 марта
19:30 СумГУ-КНТЭУ
11 марта
13:00 СумГУ-ЖДТУ
12 марта
13:00 КНТЭУ-ЖГТУ
14:30 ЧНУ - КПИ
13 марта
1/2 финала
1 матч 13:00
2 матч 15:00
14 марта
За 3-е место
10:00
финал
12:00
Приглашаем всех желающих на матчи СБЛУ Таскомабанк!
* Команда ВНМУ из Винницы не сможет принять участие в соревнованиях из-за форс-мажорных обстоятельств
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.