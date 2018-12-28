''С мертвой точки'': Мурзин назвал главное событие года для сборной Украины

Приезд в сборную Украины игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) является историческим событием для "желто-синих".

Об этом заявил наставник нашей команды Евгений Мурзин, подводя итоги уходящего года. "Приезд таких звезд, как Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк – это первый шаг, и я надеюсь, что он даст положительный импульс. Самое главное было сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Это большой плюс работы Федерации и лично президента Михаила Бродского, ведь непосредственно он вел переговоры и сумел договориться о приезде этих игроков. Признаюсь, что я не верил, что такое возможно и был приятно удивлен. Для меня была большая честь поработать с такими игроками", – цитирует специалиста пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Святослав Михайлюк FIBA

Алексей Лэнь (слева) FIBA

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Мурзин особо подчеркнул, что Лэнь и Михайлюк произвели на него очень сильное впечатление. "Я был немного взволнован, думал о том, как они будут на все реагировать. Но они профессионалы с большой буквы, достойны того, чтобы выступать в НБА. С ними очень приятно было общаться, ведь у них не было никакой звездности – в целом я был приятно удивлен их профессионализмом. Это огромный шаг вперед и теперь у нас есть путь, которым можно идти и дальше. Это хороший знак", – резюмировал специалист.

Святослав Михайлюк (справа) FIBA

Алексей Лэнь FIBA

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