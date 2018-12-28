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''С мертвой точки'': Мурзин назвал главное событие года для сборной Украины

1.6тЧитать материал на украинском

Приезд в сборную Украины игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) является историческим событием для "желто-синих".

Об этом заявил наставник нашей команды Евгений Мурзин, подводя итоги уходящего года. "Приезд таких звезд, как Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк – это первый шаг, и я надеюсь, что он даст положительный импульс. Самое главное было сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Это большой плюс работы Федерации и лично президента Михаила Бродского, ведь непосредственно он вел переговоры и сумел договориться о приезде этих игроков. Признаюсь, что я не верил, что такое возможно и был приятно удивлен. Для меня была большая честь поработать с такими игроками", – цитирует специалиста пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

FIBA

Алексей Лэнь (слева)

Алексей Лэнь (слева)

FIBA

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Украинец Михайлюк помог разгромить чемпиона НБА

Мурзин особо подчеркнул, что Лэнь и Михайлюк произвели на него очень сильное впечатление. "Я был немного взволнован, думал о том, как они будут на все реагировать. Но они профессионалы с большой буквы, достойны того, чтобы выступать в НБА. С ними очень приятно было общаться, ведь у них не было никакой звездности – в целом я был приятно удивлен их профессионализмом. Это огромный шаг вперед и теперь у нас есть путь, которым можно идти и дальше. Это хороший знак", – резюмировал специалист.

Святослав Михайлюк (справа)

Святослав Михайлюк (справа)

FIBA

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь

FIBA

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Воспитанник "Черкаських Мавп" и игрок клуба НБА "Лейкерс" Святослав Михайлюк вместе с центровым "Атланты Хокс" Алексеем Лэнем приняли участие в двух матчах отбора на Кубок мира по баскетболу.

  • Баскетболисты сильнейшей лиги планеты помогли сборной Украины добыть историческую победу над Испанией. При этом Михайлюк стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. В активе Лэня – 8 очков и 5 подборов.

  • "Желто-синим" осталось провести две встречи в отборе КМ-2019. 22 февраля наши ребята примут дома Черногорию, а через два дня сыграют в Словении. ВСЕ РАСКЛАДЫ ДЛЯ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ОТБОРЕ КУБКА МИРА.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по баскетболу
Персоны
Святослав МихайлюкАлексей ЛэньЕвгений Мурзин
Тег
сборная Украины по баскетболу
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