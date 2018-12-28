''С мертвой точки'': Мурзин назвал главное событие года для сборной Украины

Приезд в сборную Украины игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) является историческим событием для "желто-синих".
Об этом заявил наставник нашей команды Евгений Мурзин, подводя итоги уходящего года. "Приезд таких звезд, как Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк – это первый шаг, и я надеюсь, что он даст положительный импульс. Самое главное было сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Это большой плюс работы Федерации и лично президента Михаила Бродского, ведь непосредственно он вел переговоры и сумел договориться о приезде этих игроков. Признаюсь, что я не верил, что такое возможно и был приятно удивлен. Для меня была большая честь поработать с такими игроками", – цитирует специалиста пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Святослав Михайлюк
FIBA
Алексей Лэнь (слева)
FIBA
Мурзин особо подчеркнул, что Лэнь и Михайлюк произвели на него очень сильное впечатление. "Я был немного взволнован, думал о том, как они будут на все реагировать. Но они профессионалы с большой буквы, достойны того, чтобы выступать в НБА. С ними очень приятно было общаться, ведь у них не было никакой звездности – в целом я был приятно удивлен их профессионализмом. Это огромный шаг вперед и теперь у нас есть путь, которым можно идти и дальше. Это хороший знак", – резюмировал специалист.
Святослав Михайлюк (справа)
FIBA
Алексей Лэнь
FIBA
Как сообщал OBOZREVATEL:
Воспитанник "Черкаських Мавп" и игрок клуба НБА "Лейкерс" Святослав Михайлюк вместе с центровым "Атланты Хокс" Алексеем Лэнем приняли участие в двух матчах отбора на Кубок мира по баскетболу.
Баскетболисты сильнейшей лиги планеты помогли сборной Украины добыть историческую победу над Испанией. При этом Михайлюк стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. В активе Лэня – 8 очков и 5 подборов.
"Желто-синим" осталось провести две встречи в отборе КМ-2019. 22 февраля наши ребята примут дома Черногорию, а через два дня сыграют в Словении. ВСЕ РАСКЛАДЫ ДЛЯ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ОТБОРЕ КУБКА МИРА.
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