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Максим Сухенко
Максим Сухенко
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С Багатскисом в сборной Украины изменилось все - Михайлюк

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Конец сезона для Святослава Михайлюка вышел явно смазанным, и мало кто ожидал увидеть свингмена на летнем сборе национальной команды.

Но Михайлюк успел восстановиться после травмы (перелом пальца), сыграть в Летней лиге НБА и бодрячком прибыть в Украину. Отпуск, время с семьей, лето - само собой, но и сбор национальной команды воспитанник школы "Черкаських Мавп", основанную Михаилом Бродским, проводит от А до Я.

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Для Свята это лишь второй приезд в стан "сине-желтых" после осени 2018-го (когда команде в отборе на КМ-2019 удалось в Киеве обыграть Испанию), но теперь с новым тренером - Айнарсом Багатскисом. OBOZREVATEL расспросил Свята о нынешней ситуации в сборной Украины, сезоне в НБА с неожиданным обменом "Лейкерс" и трудностями в "Детройте", а также о том, как он проводит время на Родине.

С приходом Багатскиса в сборной поменялось все

- Вы приехали в сборную Украины второй раз в карьере, но уже при новом тренере - Евгения Мурзина сменил Айнарс Багатскис. Для вас это как второй дебют в "националке"?

- Можно и так сказать. Это первый сбор при Багатскасе для всех ребят, а через пару дней будут и первые матчи, с Беларусью. Поработаем вместе, нужно почувствовать игру друг друга и провести пару игр. Хорошо, что приехало много ребят, кто смог, и все сейчас работают над игрой сборной.

- Как восприняли назначение Багатскиса - ожидалось или был сюрприз?

- В целом я не знал, что происходит и кого ждать. Но приятная новость. Я помню этого тренера по украинской Суперлиге, и от его работы остались приятные впечатления.

- Что изменилось в сборной при Багатскисе по сравнению с руководством Мурзина? Порядки в команде, тренировки, организационные моменты…

- С новым тренером все по-новому, реально все. У каждого специалиста свои правила и виденье баскетбола, отсюда исходит и понимание игры. Соответственно, и на тренировках мы стали делать другие упражнения, отрабатывая иные виды защиты, нежели раньше.

- Уже успели основательно поговорить с Багатскисом насчет сборной?

- Я здесь лишь несколько дней, поэтому общались не много. Зато виделись с ним в США на Летней лиге, где немного поговорили перед одним из матчей. В сборной Украины он меня видит на позиции первого-второго номера, как я везде и играю.

Святослав Михайлюк после дебютного матча за сборную Украины против Испании

Святослав Михайлюк после дебютного матча за сборную Украины против Испании

fbu.ua

- Что скажете о жеребьевке Евробаскета-2021 для сборной Украины? Словения, Австрия, Венгрия…

- Да что тут скажешь - посмотрим, как пойдет. Ничего особенного здесь нет - есть соперники, против которых нужно выходить и играть. Хочется, чтобы в сборной собирались все лучшие игроки, которые смогут добывать результат.

- Самые интересные матчи ожидаются против Словении?

- Думаю, да. Все-таки это действующий чемпион Европы, хорошая команда. Я же постараюсь смотреть все матчи, будучи в США.

- В "Детройте" не обсуждался вопрос вашего возможного приезда в сборную посреди сезона?

- В межсезонье я могу приезжать в сборную в любое время, когда нужно, а вот в сезон НБА, скорее всего, клуб не будет отпускать.

Дети о зарплате пока не спрашивают. В первую очередь хочется дать им свой опыт, как правильно построить карьеру

- Во время отпуска в Украине все-равно не получается отдохнуть от баскетбола?

- Есть немного времени для отдыха, плюс отпуск еще продолжается. И после финиша сезона в НБА также была неделя отдыха.

- Не думали проводить весь отпуск в Америке, как делает тот же Алексей Лэнь?

- Когда есть возможность, всегда приезжаю в Украину к родителям, на сколько получается. Поэтому не думал, чтобы полностью проводить лето в Штатах.

- Как оцените Летнюю лигу для себя? "Детройт" начал хорошо, но потом случился весьма неожиданный вылет в 1/4-й от "Бруклина" с -20 в последней игре…

- В баскетболе все случается. Мы хорошо начали, но в целом играли без многих людей из НБА, которые могли бы очень сильно помочь. Поэтому не смогли сыграть по максимуму и в определенный момент уступили. Тем не менее, для меня это приятный опыт, и мне всегда приятно играть в Премьер-лиге.

- В родных Черкассах вы провели встречу с детьми, воспитанниками "Черкаських Мавп". Как дети реагируют, когда видят, что к ним приходит "сам Михайлюк из НБА"?

- Думаю, в любом случае это круто для всех детей. Мне же всегда приятно приходить к детям и рассказывать про свой опыт, как ты прошел путь с того возраста 9-10 лет, как они сейчас. Так хочется дать маленьким спортсменам самые нужные советы и рассказать, как лучше строить свою карьеру, чтобы у них все получилось как можно лучше.

Святослав Михайлюк в Черкассах на встрече с воспитанниками "Черкаських Мавп"

Святослав Михайлюк в Черкассах на встрече с воспитанниками "Черкаських Мавп"

fbu.ua

- Есть такие вопросы от детей, на которые сразу не находится ответа?

- Пока нет. Почти все спрашивают сугубо про баскетбол и про то, как попасть в НБА.

- Не спрашивают, сколько зарабатываете в НБА?

- Да нет, их пока интересует игра. К тому же, это и так известно.

- В прошлом сезоне "Черкаськи Мавпы" в статусе действующего чемпиона заняли последнее место, чем многих очень удивили…

- Конечно, результат был необычным, но все же я понимал всю сложность ситуации. Когда сезон начался, много игроков стали получать травмы. Очень тяжело играть, когда с кадровыми проблемами и повышенной ответственностью приходится по ходу сезона менять свою систему и тактику, что-то придумывать. Но вышло как вышло.

- За чемпионатом Украины успеваете следить?

- Да, всегда захожу и читаю о матчах, ищу информацию. Не оставляю следить за тем, что происходит в Украине. Хоть разница во времени и внушительная, но стараюсь смотреть игры в записи.

Был спокоен насчет того, что "Детройт" возьмет мою опцию

- Вторая часть сезона у вас прошла в "Детройте". Как вам после Лос-Анджелеса на новом месте, тяжело привыкнуть к индустриальному городу после южного мегаполиса?

- Все нормально, ко всему постепенно привыкаешь. Я путешествую с 16 лет, поэтому это для меня небольшая проблема. Хотя Детройт намного отличается от Лос-Анджелеса - по устройству, по жизни людей.

- В 70-х годах прошлого века Детройт поглотил кризис, после чего в городе появились целые покинутые дома и кварталы. Сейчас это еще заметно?

- Да, есть такое. Но в сегодняшние дни все стараются восстановить, отстраивают, в город приходит много инвестиций. Уверен, в ближайшее время Детройт ждет подъем. По крайней мере, нет такого, чтобы ряд домов или целые кварталы пустовали.

Святослав Михайлюк в игре за "Детройт"

Святослав Михайлюк в игре за "Детройт"

twitter.com/NBA

- С какими мыслями подходите к следующему сезону в "Детройте"?

- В первую очередь - закрепиться в составе и получить игровое время. Это главная задача, несмотря на все факторы. Хочется быть частью команды и играть.

- Если бы не травма пальца, возможно, весной бы удалось больше играть и немного вклинится в состав?

- Не знаю, тут можно только предполагать. Тем более, баскетбол такая штука, что после одной полноценной игры следующую ты проводишь в запасе, хотя сам готов играть.

- До травмы вы провели на паркете всего 20 минут в 3-х играх. Был ли посыл у "Детройта", мол, "ты не будешь играть, так как у нас сыгранный состав и борьба за плей-офф"?

- Нет, лично мне такого никто не говорил. Я пришел, работал над собой и старался стать частью команды.

- Как вообще случился перелом пальца, что пришлось оставить баскетбол на длительное время?

- Играли 3 на 3, я хотел перехватить мяч, но в том эпизоде сломал палец.

- Недавно "Детройт" взял вашу опцию еще на год. Были ли другие варианты насчет дальнейшей карьеры?

- Думаю, если бы не "Детройт", то кто-то другой точно взял бы мою опцию. Но в целом я был спокоен насчет этого и уверен, что "Детройт", скорее всего, выкупит опцию.

- Чем в первую очередь отличаются "Детройт" и "Лос-Анджелес Лейкерс"?

- По игре в целом у "Детройта" другие схемы с иными наработками в защите. Разные игроки и разные тренера, свое виденье игры. Но в основном, если смотреть на клубы в общем, то многое одно и то же.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

SouthBayLakers

- После обмена в "Детройт" вы сказали, что рассчитываете получить другую роль, нежели в "Лейкерс". Как видите себя в "Детройте" в новом сезоне?

- Посмотрим, как сложится. Когда начнется тренировочный кемп, то уже станет ясно насчет подготовки и всех нюансов.

Накануне обмена никто даже и не вспоминал мою фамилию. И тут мне сообщают, мол, "ты садишься в самолет и отправляешься в Детройт"

- Лос-Анджелес с какими мыслями и эмоциями сейчас вспоминаете? С одной стороны - это ваш дебют в НБА, с другой - не совсем удачный период карьеры…

- Отличный город и первое место моей взрослой карьеры, где я познакомился со многими людьми и работал серьезном уровне. Поэтому вспоминаю ЛА только с позитивом.

- С ЛеБроном удалось немного раззнакомиться?

- Да, узнал его как очень хорошего и трудолюбивого человека. Возможно, некоторые думают, что он - звезда-звезда, но Джеймс - обычный человек. Что научился у него? Как правильно следить за своим телом. То, что он делает для восстановления и развития тела, - очень круто. Он много внимания уделяет этому аспекту, благодаря чему уже 16 лет остается на высоком уровне.

- Говоря о вас в "Лейкерс", часто приходишь к выражению "Оказался не в то время не в том месте"...

- Если не ошибаюсь, в "Лейкерс" я выходил в 41-м матче, и как для первого сезона, то получилось довольно хорошо. Понятно, что в первый год после драфта всем тяжело. Но бывает такое, что ты можешь играть, а ситуация складывается не в твою пользу.

- И обмен в "Детройт" стал настоящим сюрпризом для вас?

- Да, я просто не ожидал такого. Накануне обмена никто даже и не вспоминал мою фамилию. И тут мне сообщают, мол, "ты садишься в самолет и отправляешься в Детройт.

- Когда-то рассчитываете вернуться в "Лейкерс"?

- Кто бы меня взял в этом сезоне или в будущем - ЛА или не ЛА - все-равно. Главное, чтобы играть и доказывать свое умение.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
НБА Чемпионат Украины по баскетболу чемпионат Европы по баскетболу Евробаскет-2021
Персоны
Святослав Михайлюк Айнарс Багатскис
Теги
сборная Украины по баскетболу Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пистонс
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