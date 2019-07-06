Россия опозорилась на ЧЕ-2019 и не попала на Олимпиаду

Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Швеции в матче за 5-8-е места чемпионата Европы-2019. Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57.

Это поражение лишило российскую команду шансов на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Согласно регламенту, в квалификации к ОИ сыграют шесть лучших команд чемпионата Европы-2019. Ими стали полуфиналисты ЧЕ: сборные Сербии, Испании, Великобритании, Франции, а также команды Бельгии и Швеции. Отборочный турнир к Олимпиаде пройдет со 2 по 10 февраля 2020 года.

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций после такого провала, назвав игру баскетболисток позорищем.

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Напомним, что женская сборная Украины проиграла все три матча группового этапа на Евробаскете-2019 и покинула турнир.

Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли латвийкам (74:82).

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