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Россия опозорилась на ЧЕ-2019 и не попала на Олимпиаду

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Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Швеции в матче за 5-8-е места чемпионата Европы-2019. Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57.

Это поражение лишило российскую команду шансов на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Согласно регламенту, в квалификации к ОИ сыграют шесть лучших команд чемпионата Европы-2019. Ими стали полуфиналисты ЧЕ: сборные Сербии, Испании, Великобритании, Франции, а также команды Бельгии и Швеции. Отборочный турнир к Олимпиаде пройдет со 2 по 10 февраля 2020 года.

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций после такого провала, назвав игру баскетболисток позорищем.

Россия опозорилась на ЧЕ-2019 и не попала на Олимпиаду
Россия опозорилась на ЧЕ-2019 и не попала на Олимпиаду
Россия опозорилась на ЧЕ-2019 и не попала на Олимпиаду
Россия опозорилась на ЧЕ-2019 и не попала на Олимпиаду
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Напомним, что женская сборная Украины проиграла все три матча группового этапа на Евробаскете-2019 и покинула турнир.

Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли латвийкам (74:82).

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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украина сверх достойно не попала на ОИ уверенно заняв последнее место в группе
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
опозорились? шароварницы то блистали )))))))
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Xoxлизм головного мосга неизлечим. До чего ипанутый народец, сами обoсрались еще раньше России и все равно что то там гавкают из унитаза. Скoтский нарот.
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