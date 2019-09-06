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8 сентября • обновлено в 11:24
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Россия досрочно вылетела с чемпионата мира по баскетболу

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Сборная России потеряла шансы на выход в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.

Команда Сергея Базаревича в первом туре второго группового этапа проиграла Польше – 74:79. Россияне практически весь матч вели в счете, но провалили заключительную четверть. Поляки раз за разом отлично отрабатывали на своем щите, не давая соперникам забросить мяч в кольцо.

Россия – Польша

Россия – Польша

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Фатальным же для надежд сборной России на выход в четвертьфинал мундиаля стала победа аргентинцев над Венесуэлой – 87:67. Этот успех латиноамериканцев означает, что россияне лишились шансов на попадание в двойку.

Россия досрочно вылетела с чемпионата мира по баскетболу

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные США и Турции выдали невероятно драматичный матч на чемпионате мира по баскетболу 2019 года.

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Тема
Чемпионат мира по баскетболу
Место
Китай
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Свыны,до какого срочно? Второй групповой этап.
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2
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кацaп Кацaпыч, А ваша де помоешьник?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Smekalov Sergey, кал - ты воняешь!
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0
1
Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Россия - одно разочарование. Даже в баскетболе. А вот поляки - молодцы. Успехов их сборной!
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Харченко Вiталiй, Лизнуть своему пану вот ваше всё!!!
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коршун федот
коршун федот
Их место-в параше. Монголоиды должныиграть в лапту, ини какик баскетболов!!!
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