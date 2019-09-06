Россия досрочно вылетела с чемпионата мира по баскетболу

Сборная России потеряла шансы на выход в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.
Команда Сергея Базаревича в первом туре второго группового этапа проиграла Польше – 74:79. Россияне практически весь матч вели в счете, но провалили заключительную четверть. Поляки раз за разом отлично отрабатывали на своем щите, не давая соперникам забросить мяч в кольцо.
Россия – Польша
Фатальным же для надежд сборной России на выход в четвертьфинал мундиаля стала победа аргентинцев над Венесуэлой – 87:67. Этот успех латиноамериканцев означает, что россияне лишились шансов на попадание в двойку.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборные США и Турции выдали невероятно драматичный матч на чемпионате мира по баскетболу 2019 года.
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