Российский баскетболист упал во время матча и умер

Российский баскетболист команды "Юго-Запад" Алексей Устиновский упал во время матча на турнире по стритболу "Лига 54" в Новосибирске и умер.

По словам очевидца все случилось буквально через две минуты после начала.

"Леша шел по полю, и вдруг упал на колени и – все. В этот момент трансляция прекратилась. За кадром в этом время Алексея пытались спасти – увы, тщетно. Через полчаса мне позвонили и сказали, что у него не выдержало сердце", – приводит слова очевидца КП.

У погибшего остались жена и двое сыновей.

"Мы знали его как опытного игрока команды "Юго-Запад", доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов. Светлая память! Соболезнуем родным и близким Алексея, – говорится в некрологе на странице "НБА – Новосибирская Баскетбольная Ассоциация".

Алексей Устиновский умер во время матча Новосибирская Баскетбольная Ассоциация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России 17-летний футболист "Олимпик" Бибирево Михаил Колосов умер во время матча команд 2003 г.р. против "Строгино-2" на западе Москвы.

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